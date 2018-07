Španělský start s nulou. Nic lepšího jsem si nemohl přát, zářil Vaclík

„První oficiální zápas za Sevillu, vychytaná nula a ještě vítězství 4:0. Nic lepšího jsem si asi ani nemohl přát,“ napsal Vaclík na své oficiální facebookové stránky.

„Mám z toho super pocit, moc jsem si to užil. Jsem šťastný, že jsem si tu premiéru odbyl tak rychle,“ dodal.

Devětadvacetiletý reprezentant přestoupil do Sevilly z Basileje na začátku července. Ještě ani nestihl dořešit stěhování rodiny a už byl v základní sestavě. Dostal přednost před dosavadní jedničkou Sergiem Ricem.

„Že budu chytat já, jsem se dozvěděl v den zápasu někdy kolem oběda. Měl jsem radost. Ovšem nevím, jakou mají trenéři vizi a jak to bude pokračovat dál,“ uvedl Vaclík.

„Nakonec jsem ani nebyl nervózní, atmosféra na stadionu byla skvělá. Když na začátku fanoušci začali zpívat hymnu Sevilly, měl jsem husí kůži. A asi mám teď i trochu vyřvaný hlas, protože dalo práci fanoušky při komunikaci na hřišti překřičet,“ popisoval.

Během utkání příliš práce neměl, jeho spolupráce s novými spoluhráči fungovala dobře a navíc maďarský soupeř hrál hodinu v oslabení. Vaclík čelil jen dvěma přímým střelám na branku.

„Jednou to jejich záložník zkusil od lajny k bližší tyči, ve druhém poločase pak měli jednu hlavičku. Takže nic zásadního jsem řešit nemusel. Myslím, že mi to s obranou fungovalo dobře, komunikace se lepší každým dnem. Vím, na koho můžu mluvit anglicky a na koho musím španělsky. Naučil jsem se mezi oběma jazyky rychle přepínat a nedělá mi to problém,“ uvedl Vaclík.

K rychlé aklimatizaci mu pomáhá i to, že Sevilla se prezentuje podobným fotbalem jako Basilej. „Taky hodně držíme míč a já se zapojuju do rozehrávky, takže to pro mě nakonec není tak velká změna,“ dodal.