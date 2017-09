Lapil klíčovou šanci, Arsenal pak vyhrál. Ze začátku byl boj, uznal Čech

„S nimi je to skoro vždycky tak, že v deseti lidech brání a čekají na rychlé protiútoky nebo standardky,“ řekl Čech pro své webové stránky. Právě z rychlých kontrů si West Bromwich vytvořil dvě vyložené šance.

V obou obranu Arsenalu zlobil útočník Jay Rodriguez, letní posila WBA. Osmadvacetiletý Angličan napřed ustál takřka penaltový souboj se Shkodranem Mustafim, zasekl si míč na střed a technickou přízemní ranou vypálil na zadní tyč. Tu také kvůli skvělému postřehu Čecha nakonec trefil, bývalý reprezentační gólman střelu vytěsnil.

„Byl to sice malý dotyk, ale udělal velký rozdíl, protože kdybychom prohrávali, kdo ví, jak by to pak vypadalo,“ uvedl Čech.

Podruhé Rodriguez zakončoval hlavou, Čech se rychle přesunul ke vzdálenější tyči, ale hráč West Bromu dokázal balon poslat kolem něj. Situaci zachránil na brankové čáře obránce Nacho Monreal, podle fanoušků Arsenalu nejlepší hráč zápasu.

„Centr ze strany mi přeletěl přes hlavu, ale viděl jsem, že je Nacho za mnou. Já chtěl zavřít první tyč, on se stihl vrátit a perfektně to zachránil,“ popsal pětatřicetiletý gólman druhý klíčový moment utkání. K tomu došlo už za stavu 1:0, domácí dobývání ukončil Alexandre Lacazette, který dorazil Alexisův přímý kop hlavou do sítě.

Arsenal tak dal West Bromwichi branku i ve třiadvacátém vzájemném duelu. „Pro nás byl ze začátku boj se tam dostat. Hodně mám pomohl první gól,“ komentoval trefu francouzského útočníka ze 20. minuty český brankář. Svěřenci trenéra Arsena Wengera pak ve zbytku utkání dominovali, do dalších šancí West Brom nepustili a naopak si jich několik vytvořili.

Druhý zásah nakonec přidal z penalty Lacazette, nejdražší posila v klubové historii. Hostující gólman Ben Foster sice vystihl směr jeho přízemní rány, avšak domácí forvard ji umístil milimetrově přesně a slavil čtvrtý gól v novém dresu. Mohl mít hattrick, v 70. minutě obešel po pasu Alexise i brankáře, ale skákavý balon z úhlu do sítě nedostal.

„Každým zápasem je silnější,“ chválil svého krajana Wenger, jehož tým v pátém soutěžním zápase neprohrál. „Povinné“ vítězství pomohlo Arsenalu na sedmé místo tabulky, na čtvrtý Tottenham ztrácí bod, na vedoucí Manchester City šest.