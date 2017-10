Gólman Táborska před derby: Proč bychom Budějovice nemohli zaskočit?

Letos ještě nechyběl v soutěžních zápasech ani minutu. A chybět pravděpodobně nebude ani v sobotu, kdy nastoupí doma ve druhé fotbalové lize hráči Táborska proti Dynamu České Budějovice.

Jihočeské derby se blíží. „Na ten zápas se těším. I když žiju v Praze, tak tu rivalitu mezi kluby cítím,“ ví devětadvacetiletá opora. „Taky si myslím, že na utkání bude výrazně vyšší návštěva. Bude to prostě derby se vším všudy,“ dodává.

Právě plná tribuna by měla podle něj jeho celku pomoci. Na stadion v Kvapilově ulici se tým dlouho těšil. Zvykl si tam a cítí se tam mnohem lépe než na Soukeníku.

„Chodí na nás kolem šesti stovek lidí. Tím, jak je areál menší, tak je vždycky plná tribuna a je to příjemné,“ připomíná Michal Toma, který čeká, že by sobotní návštěva klidně mohla pokořit i letošní rekord. Ten byl ve čtvrtém kole proti Příbrami přes 1 300 diváků.

Michal Toma fanouškům slibuje, že jeho tým o body výrazně zabojuje. „Favoritem v tomhle zápase nebudeme. To si nebudeme nalhávat, protože postavení Budějovic v tabulce mluví jasně. Jsou první a hrají v pohodě. Ale proč bychom je nemohli zaskočit? Ani historie vzájemných zápasů nám nepřeje, ale je od toho, aby se měnila,“ dodává gólman.

Právě Toma zažil všechna vzájemná střetnutí obou týmů ve druhé lize. A ví, že proti Dynamu se jeho celku prostě nedaří. Nejblíž bylo Táborsko vítězství v létě 2015, když na Střeleckém ostrově v Budějovicích vedlo už 2:0 a nakonec zápas skončil remízou 2:2.

V minulé sezoně hrály na podzim Táborsko s Dynamem první vzájemný zápas sezony ve stejné době jako nyní. Začátkem listopadu zvítězilo Dynamo gólem Táborského na Soukeníku 1:0.

A oba týmy byly tehdy v podobném postavení, v jakém jsou teď. Dynamo hrálo na špici tabulky a Táborsko v její dolní polovině.

Táborsko loni v zimě sáhlo k úsporným opatřením a sestavilo tým z mladých hráčů, který v létě ještě víc omladilo.

A v této sezoně jsou zatím na jedenácté pozici. „Řekl bych to tak, že by to mohlo být lepší, ale na druhou stranu to není úplně špatné. Škoda některých bodů, které jsme poztráceli,“ pousmál se Michal Toma, který si také musel zvykat na novou obranu.

Roli vůdce defenzivy po dvojici Cíferský - Mráz převzal táborský odchovanec Jakub Navrátil. Na jaře hrál na stoperu s Tomlem. Od léta zatím vystřídal několik parťáků. Nyní se vedle něho zabydlel Michal Hell. „A myslím si, že v tomhle ohledu obrana funguje dobře. Kuba to dobře diriguje a k němu se přidávají mladší hráči,“ popisuje Toma.

Brankář si ale v derby bude muset zvyknout na další novinku. Jakub Navrátil, který letos ještě nechyběl v sestavě stejně jako gólman, kvůli trestu za karty hrát nebude. „Ale my se s tím nějak vypořádáme,“ slibuje gólman Táborska fanouškům a zároveň se těší na jejich podporu. Jeho týmu se bude rozhodně hodit.

Utkání začne v sobotu ve 14.30 hodin.