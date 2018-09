Slovenský brankář rozhodl o výhře na Islandu. Můj druhý gól, radoval se

Za slovenskou jedenadvacítku se trefil v kvalifikačním utkání na Islandu. V bláznivém závěru rozhodl ve čtvrté nastavené minutě o důležitém vítězství 3:2. Hlavou!

„Ale gól jsem dal už za Fulham. S týmem do třiadvaceti let jsme hráli proti Aston Ville a já překopl celé hřiště,“ vzpomínal.

Rodák z Košic patří mezi největší slovenské brankářské talenty. Anglický Fulham si ho ze Slovenska vytáhl už v sedmnácti letech a postupně ho pouštěl na hostování...

Do šesté, do čtvrté, do třetí a letos dokonce do druhé nejvyšší soutěže, kde chytá za Rotherham. A je jedničkou.

Stejně jako ve slovenské reprezentaci do 21 let, která je i díky němu stále ve hře o postup na malé Euro do Itálie.

Díky vítězství na Islandu se udržela na druhém místě kvalifikační tabulky.

Incredibly, our very own Marek Rodak has scored tonight for Slovakia U21 to give them a late 3-2 win over Iceland U21. pic.twitter.com/lVm72MYziA — Fulhamish (@FulhamishPod) September 11, 2018

„Chlapci předvedli úžasný výkon, nepoložili se přes všechny nepříjemnosti, které nás v utkání potkaly,“ chválil trenér Adrián Guľa.

Slováci nejdřív v prvním poločase neproměnili penaltu. Pak prohrávali a když utkání v závěru otočili, inkasovali podruhé. Až potom, ve čtvrté nastavené minutě, dal jejich brankář vítězný gól po rohovém kopu.

„Fotbal můžete dělat, jak dlouho chcete, ale tohle zažijete možná jednou za život,“ vyznal se trenér Guľa. „Jsme rádi, že jsme to zvládli. Doufám, že nám ty tři body pomůžou,“ přidal Rodák.

Slováci jsou v kvalifikační tabulce hned za Španělskem a bojují o baráž, do které postupují nejlepší čtyři z osmi týmů na druhých místech. Na Slovensko ještě čekají zápasy s Estonskem a v Severním Irsku.