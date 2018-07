Už žádné minely! Anglie našla jistotu. A já si to užívám, říká Pickford

Jako angličtí fanoušci, kteří na mistrovství světa našli nového hrdinu.

Je mu čtyřiadvacet let, pochází z drsného anglického severu a jmenuje se Jordan Pickford.

„Prototyp moderního brankáře, komplexní hráč. Umí si zjednat respekt před vlastní bránou, ale zároveň má perfektní hru nohama,“ chválí ho trenér Gareth Southgate, který mu dal na šampionátu životní šanci navzdory minimu zkušeností.

Vždyť Pickford debutoval v reprezentační bráně až loni v říjnu a před mistrovstvím měl v národním dresu odchytané jen tři zápasy.

Nyní je nepostradatelný.

„Moc si to užívám. Vždycky jsem chtěl být součástí těch největších zápasů, hrát proti největším týmům. Chci pokaždé odevzdat maximum,“ líčí Pickford.

Kdo sleduje anglický fotbal, jeho jméno mu ani před šampionátem nebylo cizí. A že ještě před pěti lety hostoval mezi poloprofesionály v Alfretonu? O to silnější a poutavější jeho příběh je.

Vyzkoušel si všech pět nejvyšších anglických soutěží, v Premier League dostal šanci v Sunderlandu, kde se za mizernou obranou překonával, ale na záchranu to nestačilo. Narostl jen do výšky 185 centimetrů, což na brankáře není příliš. Zato je nesmírně mrštný a má skvělé reflexy - také proto si ho loni za 30 milionů liber koupil Everton.

Pickford je nejdražším britským brankářem vůbec a dokonce třetím nejdražším gólmanem všech dob!

Jen Gianluigi Buffon a Ederson stáli víc peněz...

„To sebevědomí. Jak si diriguje obránce před sebou, jak je umí motivovat... Je to správný lídr,“ obdivuje ho legendární Angličan Peter Shilton.

Pickford, který se stal v Rusku nejmladším brankářem, který na světovém šampionátu udržel čisté konto, září především ve vyřazovacích bojích.

Proti Kolumbii vychytal penalty, proti Švédsku se díky třem výborným zákrokům z druhého poločasu stal hráčem zápasu.

„Jsem rád, že jsme v semifinále. Když se to Anglii povedlo naposledy, ještě jsem nebyl na světě. Teď chceme se spoluhráči vytvořit vlastní historii,“ říká Pickford, ročník 1994.

To se anglickému týmu daří už nyní. Ale pokud by cestu šampionátem dovedl až ke zlatu, nikdy by se na něj nezapomnělo. A na Pickforda už vůbec ne.