Haddarí se loučí. Nejstarší hráč v dějinách MS končí v reprezentaci

Haddarí se zapsal do dějin na konci června, ve věku 45 let a 161 dní nastoupil do závěrečného egyptského zápasu na turnaji v Rusku. Překonal tak rekord Faryda Mondragóna - kolumbijský gólman na světovém šampionátu v roce 2014 chytal tři dny po svých 43. narozeninách.

V duelu proti Saúdské Arábii byl Haddarí hvězdou, ač jeho tým prohrál 1:2. Vytáhl několik skvělých zákroků a v závěru první půle lapil Muváladovu penaltu.

„Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl, že je ideální moment ukončit reprezentační kariéru. Jsem na ni velmi hrdý, byl jsem u nevídaných úspěchů. Díky všem za podporu,“ napsal Haddarí na sociálních sítích.

Ve své vlasti je legendou, za Egypt odchytal 159 zápasů. Debutoval už v roce 1996, čtyřikrát slavil triumf na Africkém poháru národů (1998, 2006, 2008 a 2010).

Na klubové úrovni ještě Haddarí pokračovat bude, minulý měsíc podepsal roční kontrakt s Ismaily SC.