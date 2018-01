Zájem o sparťana Dúbravku nepolevil, Newcastle se chystá vylepšit nabídku

Rafael Benítez, trenér fotbalistů Newcastlu, se rozhodl, že v lednovém přestupním termínu přivede nového gólmana, jedničku pro svůj tým. A vybral si Dúbravku.

Pro čerstvě devětadvacetiletého brankáře je to obrovské lákladlo, momentálně se však připravuje se Spartou v tréninkovém centru na Strahově.

Minulý týden během soustředění ve Španělsku odchytal 82 minut proti Chien-ťin Čchüan-ťien (4:1), třetímu týmu čínské superligy poslední sezony.

Newcastle kontaktoval Spartu už před dvěma týdny, ale s nabídkou na půlroční hostování nepochodil. Logicky. Proč by Sparta pouštěla svou jedničku a neutržila za ni adekvátní peníze?

Nováček Premier League poté podle anglických médií situaci přehodnotil a je ochoten se při vyjednávání polepšit.

Jeho původnímu počínání se totiž podivovali i někteří tamní reportéři: „Chtějí Dúbravku jako jedničku a berou ho na hostování?“ Ano, to nedávalo smysl.

Buď se Dúbravka ještě v lednu stane hráčem Newcastlu, případně by odešel na hostování a přestoupil až v létě, což by bylo ve smlouvě ošetřeno. Sparta by si přišla na velmi zajímavé peníze, na víc než 150 milionů korun. Nebo zůstane v Praze.

V bráně patnáctého týmu Premier League se střídají Elliot, který odchytal šestnáct ligových zápasů, a Karl Darlow. Ten společně s jedním duelem Ligového poháru naskočil do devíti utkání.

Dúbravka si v Británii udělal jméno v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2018, povedla se mu utkání v Anglii a pak i v klíčovém souboji ve Skotsku. Tam podal mimořádný výkon, přestože Slováci smolně prohráli a nepostoupili ani do baráže.

Do Sparty přišel loni v létě z Liberce jako volný hráč. Nejdřív se mu nedařilo, v kvalifikaci o Evropskou ligu proti Crvené zvezdě Bělehrad i poté na úvod domácí soutěže proti Bohemians chyboval a přišel o místo jedničky.

Ale po přestupu Tomáše Koubka, brankáře číslo jedna z předchozího ročníku, do francouzského Rennes se Dúbravka do brány vrátil a patřil mezi opory. Na podzim odchytal jedenáct ligových zápasů a šestkrát udržel čisté konto.