Bosančič řídil mladý liberecký tým. Zůstane?

„Je to moje práce. Trenér mi říká, že mám řídit mladé kluky kolem sebe, a tak jsem to dělal,“ usmíval se srbský hráč, který zítra oslaví třicátiny a v sobotu odehrál jubilejní sté utkání v 1. české lize. „Jsem moc rád, že jsme poslední zápas doma vyhráli. Kvůli nám hráčům, kvůli divákům i kvůli celému klubu.“

Bosančič přiznal, že liberečtí hráči byli před zápasem ve zvláštní situaci. Věděli, že je doma naposledy vede trenér Holoubek, který po sezoně skončí. „Já osobně jsem něco takového zažil poprvé v kariéře. Nebylo to jednoduché,“ řekl Bosančič. Situace byla o to těžší, že v zápase už oběma týmům prakticky o nic nešlo.

„Celý týden jsme si dělali v kabině legraci, že je to zápas o nic. Ale podařilo se nám v týmu udržet dobrou atmosféru a zvládli jsme to jako profíci. Dokonce se mi zdálo, jako by z nás v tomhle utkání všechno spadlo a hráli jsme víc v pohodě,“ konstatoval Bosančič.

Šikovného hráče mrzelo, že důležité zápasy o poháry předtím liberecký Slovan pokazil. „Asi jsme všichni nezvládli ten tlak, ale to se stává i v hodně větších klubech,“ míní.

Miloš Bosančič je fotbalový světoběžník. V Liberci během svých dvou působení strávil dohromady pět let, ale hrál i doma v Srbsku, v Koreji, Vietnamu či Thajsku. Kam povedou jeho kroky nyní, zatím není úplně jisté. V Liberci mu každopádně končí profesionální smlouva.

„Když jsem se sem vloni v zimě vracel, říkal jsem, že tady chci ukončit kariéru,“ říká Bosančič, který v roce 2012 získal s Libercem titul. „Liberec mám v srdci, zažil jsem tady nejlepší fotbalové chvíle. Uvidíme, jestli tady zůstanu, nebo půjdu někam pryč a pak se zase vrátím.“