Návrat do Číny neřeší. Zabývám se jen tím, co můžu ovlivnit, říká Dočkal

Za reprezentačními povinnostmi ze Spojených států přiletěl do Česka poprvé. Jeho čínská mise, na kterou se minulý rok vydal ze Sparty, však u konce není.



Naopak: v Che-nanu má platnou smlouvu ještě na dva roky. Dodrží ji?

„Ta situace se může vyvíjet různě, ale aktuálně nejsme v situaci, kdy by se to nějakým způsobem řešilo. Není to tom, jestli si dovedu návrat do Číny představit, jaká bude moje budoucnost, rozhodne klub, který mě vlastní,“ vysvětluje Dočkal.

DVA SVĚTY FOTBALISTY DOČKALA. Vlevo s šálou čínského Che-nanu, kterému doteď patří. Vpravo na snímku ze zápasu americké Major League Soccer, kde hostuje v týmu Philadelphia Union.

Výkony Che-nanu, který se v čínské lize potácí na hraně sestupového pásma, sleduje na dálku. „A vím, že to nemají jednoduché.“



„Na druhou stranu, moje aktuální starosti jsou ve Philadelphii, případně tady na repre srazu. Snažím se soustředit jen na věci, které mám ve vlastní moci a které můžu ovlivnit,“ říkal, když v pražském hotelu Don Giovanni odpovídal českým novinářům.

A o čem také hovořil?

O stavu českého fotbalu: „Nevěřím, že zápas v Rusku byl odrazem reality. Spíš to bylo o aktuálním rozpoložení v ten daný moment, projevila se skladba týmu, do toho různá zranění, navíc hráči už měli v hlavách, že předchozí zápasy nebyly nic extra. Ale když se podívám, v jaké sestavě jsme poráželi v kvalifikaci na předchozí mistrovství Evropy Nizozemsko, Turecko a podobné soupeře, nemám pocit, že bychom šli nějak výrazně dolů. Ten tým byl dřív možná zkušenější, možná měl výraznější osobnosti, ale herní kvalitou na tom určitě nejsme tak, že bychom se soupeřů jako jsou Rusko nebo předtím Ukrajina měli bát.“

O změnách v národním týmu: „Hodnotit a porovnávat něco po dvou dnech srazu, by nebylo fér vůči bývalému ani současnému trenérovi. Nicméně zatím z toho mám velice dobrý dojem, protože jsme byli s panem Šilhavým v kontaktu, zajímal ho můj zdravotní stav. Je příjemné vědět, že je o vás zájem, že ta komunikace probíhá.“

O roce ve Spojených státech: „Pro mě je nejvýraznější změna, že jsme se rozrostli jako rodina. Vždycky, když se vrátíte domů, uvědomíte si, že starosti, které řešíte, jsou jenom maličkosti. A po fotbalové stránce to samozřejmě mohlo být lepší, nikdy necítím, že je všechno na sto procent. Čeká nás ještě další část sezony, ve které můžeme být úspěšnější. Když se ale podívám zpátky, můžu říct, že jsem spokojený.“

O Ibrahimovičovi: „Na celou soutěž má jeho přítomnost určitě velký dopad. Jedna věc je, že je to samozřejmě velké jméno, ta druhá, že potvrzuje svoji kvalitu a třídu. Přichází tam spoustu velkých jmen, ale ti hráči jsou často fyzicky i mentálně nastavení tak, že jdou kariéru už jen dohrát. To u Zlatana je pořád vidět ten drajv, mentalitou je to stále vítěz. Člověka, jako je on, v Americe přesně potřebují. Někoho, kdo bude říkat ,nesmysly’, někoho s prořízlou pusou a hlavně s příběhem. V prvním zápase se mu povede něco, co další hráči nedokážou za celou kariéru. Pak ho čeká gól číslo 500 a on ho dá takovým stylem... Tohle se Američanům prostě líbí.“