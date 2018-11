Boj o Dočkala. Zamíří kapitán reprezentace zpět na Letnou?

Dočkal, který se loni v únoru upsal čínskému klubu Che-nan, se ke sparťanům připojoval tak nějak automaticky, když byl zrovna v Praze a potřeboval dobít tělo. Sparta nic nenamítala, naopak někdejšího vůdce vítala, protože ho stále považuje za svého.

Jenže teď je situace krapet odlišná. Dočkal sice trénoval se Spartou, protože mu skončilo hostování ve Philadelphii a on se chtěl připravit na letošní reprezentační finiš, ovšem zároveň musí paralelně řešit, co bude dál. Sparta by byla nejradši, kdyby se v lednu vrátil.

Ve hře je 80 milionů korun

Nejen majitel Daniel Křetínský vidí v Dočkalovi muže, který do současné cizinecké legie vnese ryzí klubový patriotismus a chybějící sparťanské srdce. I trenér Zdeněk Ščasný by byl jistě nadšený, vždyť s Dočkalem si náramně rozumí. Při minulém angažmá byl kreativní záložník prodlouženou rukou trenéra, s trochou nadsázky řečeno asistentem na trávníku.

Podle informací MF DNES je Sparta ochotná zaplatit až 80 milionů korun, každopádně nabídku ještě nepodala.

Na tuzemské podmínky je to závratná cifra. Vždyť dražší byl už jen rumunský špílmachr Nicolae Stanciu, za kterého Sparta letos v lednu poslala 115 milionů do Anderlechtu.

Případ Dočkal je ovšem daleko složitější. Ani pevné pouto ke Spartě nebo balík peněz nemusí stačit, aby k zamýšlenému návratu došlo. Až se ve čtvrtek odehraje reprezentační přátelák v Polsku a v pondělí skončí pikantní federální derby proti Slovensku v Lize národů, začne Dočkalův boj o budoucnost.

Co od toho čekat? Toť zatím ve hvězdách. Zkušený hráč to pod kontrolou nemá a mít ani nemůže.

Klidně se může stát, že se v lednu bude hlásit v Číně a hned s Che-nanem odletí na soustředění do Španělska. To by ovšem Dočkal nerad. V daleké zemi už si vyzkoušel, že to dobrodružství mu nevyhovuje. Byť je královsky placený, trpí fotbalově i soukromě.

Ve hře je návrat do Sparty, což by zřejmě vyhovovalo všem. Vyloučené není ani americké pokračování.

Bořek Dočkal při svém angažmá ve Spartě.

A co další varianty?

Neutrálně na to reaguje Viktor Kolář, hráčův agent ze společnosti Sport Invest: „Registrujeme několik zájemců o Bořkovy služby v Evropě i v zámoří. Nicméně hráč je nadále vázán smlouvou v Che-nanu. Jeho budoucnost budeme řešit v nadcházejících týdnech.“

Dočkal má za sebou vynikající americkou sezonu. Odehrál za Philadelphii čtyřiatřicet zápasů, nasbíral pět gólů a čtrnáct asistencí. V klubu ho chválili jako hlavního lídra, bohužel Philadelphia Union vypadla v prvním vyřazovacím kole s New York City, takže Dočkal už vlastně má dva týdny po sezoně.

Bořek Dočkal v dresu Philadelphie v MLS.

Ještě větší zádrhel se skrývá v tom, že má ještě dvouletou smlouvu v Číně, kam přestoupil za astronomických 230 milionů. Vzhledem k tomu, že Che-nan se na poslední chvíli zachránil v nejvyšší soutěži, nemusí měnit strategii v počtu cizinců. Jako druholigový by si všech pět legionářů nechat nemohl. Teď může a nemá důvod, aby zrovna Dočkala prodával pod cenou.

Jak to celé skončí?

Je těžké odhadovat, jak se situace vyvine, nicméně představa, že se Dočkal vrátí na Letnou, je pro Spartu velice lákavá.

Co by se stalo, kdyby uspěla? Předně by se musel vyřešit přetlak v záložní řadě. Na pozici režiséra se už teď hrnou dvě persony: nevyzpytatelný a vyhraněný Kanga plus vychvalovaný technik Stanciu. Jednomu z nich (zřejmě by to byl Kanga) by Dočkal vzal práci, druhému zase oblíbenou hračku v podobě rozehrávání standardních situací.

Ale to už hodně předbíháme. Zatím si musíme počkat na resumé.