Dočkal: Trenér má kam sáhnout. Tým je vyrovnaný, každý se dá nahradit

Prásknutí míčem o zem ocenil rozhodčí žlutým napomenutím, ve zbytku utkání už se Dočkal hlídal. A tak v úterý proti Ukrajině na hřišti téměř jistě nebude chybět. Jako kapitán opět přivede tým na trávník s páskou na rukávu.

Bořku, jaký na vás Ukrajina udělala dojem?

Pochopitelně jsem viděl předchozí zápas, z toho jsem si udělal určitý obrázek. A v pondělí jsme sledovali video ze zápasu doma se Slovenskem, takže jsem měl možnost vidět dvě utkání. Z nich bylo je znát, že mají týmovou i individuální kvalitu.

Odkud hrozí největší nebezpečí?

Velkou sílu mají na ofenzivních postech: hráči, kteří tam nastupují, umí udělat rozdílové věci. My se budeme snažit jim to co nejvíc znepříjemnit.

Jak?

Ukrajinci umí skloubit individuální kvalitu s týmovostí. My tomu chceme čelit také týmově, nemůžeme se zaměřit na individuality. Musíme se snažit jejich nejlepší hráče nepouštět moc k míči. Nechci zacházet do detailů, ale věřím, že najdeme recept, jak je držet v prostorech, kde pro nás nebudou tak nebezpeční. A že my budeme zároveň v přechodu do útoku ještě kvalitnější než proti Slovensku.

Bořek Dočkal na tréninku české fotbalové reprezentace

Jak bude fungovat záloha bez vykartovaného Tomáše Součka?

To vám asi řekne lépe trenér. Ale z mého pohledu je Tomáš teď typologicky jediný klasický defenzivní záložník v týmu. Skvěle ovládá prostor, vyplňuje ho.

Takže?

Má velice dobrou formu, potvrzuje to v klubu i v reprezentaci. Ale věřím, že trenér má kam sáhnout, abychom jednotlivé hráče dokázali plně nahradit. Tým je tak vyrovnaný na jednotlivých postech, že věřím, že každý je nahraditelný.