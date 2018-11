Dva týdny bez zápasu? Věřím, že to problém nebude, říká Dočkal

Proti ostatním spoluhráčům je třicetiletý záložník v mírné nevýhodě, sezona mu totiž skončila už 1. listopadu vypadnutím z play-off zámořské Major League Soccer. Dočkal nicméně doufá, že ho dvoutýdenní přestávka nerozhodí.

„Věřím, že to problém nebude,“ řekl před tím, než odešel na předzápasový trénink v krásné moderní fotbalové aréně v Gdaňsku.

„Samozřejmě je vždycky příjemnější být v zápasovém tempu, na druhou stranu jsem neměl zdravotní problémy, zůstal jsem v tréninkovém procesu. Zápasové vytížení je fajn, ale nevnímám to tak, že by to pro mě měl být v tuhle chvíli výrazný handicap,“ prohlásil Dočkal.

Jak tedy vaše příprava probíhala? Celé dva týdny jste trénoval se Spartou?

Když jsme dohráli sezonu, tak jsem zbytek týdne dotrénoval v Americe a na Spartě jsem v jednom týdnu absolvoval čtyři tréninkové jednotky. Asi by pro mě bylo náročnější, kdybych na dva týdny vypadl úplně, kdybych zůstal bez tréninku a teď měl nastoupit.

Berete zápas s Polskem jako největší prověrku z dosavadních podzimních zápasů?

Co se týká kvality týmu, který je dlouhodobě schopný ji potvrzovat, se dá říct, že asi jo. Ale na druhou stranu Ukrajina má momentálně tým plus mínus na podobné úrovni. Také jsou schopní velice dobře konkurovat top týmům v Evropě. Co se týká kvality týmu a individuální kvality na jednotlivých postech, jsou předešlé dva zápasy se Slovenskem a Ukrajinou srovnatelné s tím, co nás čeká ve čtvrtek.

Hvězdou soupeře je útočník Lewandowski, jehož start je nejistý. Kdyby nenastoupil, brali byste to jako výhodu?

Nepřipravujeme se jen na jednoho hráče. Víme, že jeho kvalita je extrémní, je jedním z nejlepších útočníků na světě. Ale určitě to nevnímáme tak, že se nám uleví ve chvíli, kdy se dozvíme, že nenastoupí. Chystáme se na Polsko jako takové a rozhodně neovlivníme, v jaké nastoupí v sestavě. Snažíme se soustředit na ty věci, které máme v rukách my.



Je tým schopný se plně koncentrovat na přípravu s Polskem, když v pondělí hraje klíčový soutěžní zápas se Slovenskem?

Čeká nás zápas s Polskem a nemyslím si, že někdo z nás přemýšlí nad tím, který z těch zápasů je důležitější a na který se budeme soustředit víc. Zápas s Polskem je stejná výzva jako ten pondělní se Slovenskem, připravujeme se na oba stejně.



Reprezentace byla za „říjnové“ výkony chválená, v čem je potřeba se ještě zlepšit?

Je spousta věcí a aspektů, na kterých se dá pracovat. A na kterých jsme pracovali. Nejdůležitější je, že tam bylo spousta dobrých věcí, které chceme opakovat pravidelně. K tomu se samozřejmě budeme snažit odstraňovat drobné nedostatky, který ty zápasy vždycky přinesou. Málokdy nás čeká nějaký, který odehrajeme bez chyb. Nicméně chceme, aby se opakovala ta energie, ta chuť. Kdy si po každém zápase budeme moci říct, že už pro to víc udělat nešlo.



Do národního týmu se vrátil uzdravený Vladimír Darida, jak se těšíte na spolupráci s ním?

Všichni se těšíme, jsme rádi, že je zpět. Dlouhé roky je schopný držet si svůj vysoký standard, jsme rádi, že ho máme v týmu. Víme, co od něj můžeme čekat, jeho výkonnost je stabilní. Věřím, že je stoprocentně fit a bude předvádět to, na co jsme od něj zvyklí.