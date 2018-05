Nejvydařenější americký zápas. A můžu být ještě lepší, věří Dočkal

Bořek Dočkal dal v utkání proti Chicagu, za nějž nastupuje i německý mistr světa Bastian Schweinsteiger, gól z penalty. A na vítězství 3:1 se především podílel ještě dvěma asistencemi.

„Získali jsme důležité body. Znovu hrajeme dobře jako na začátku sezony, navíc teď cítím z týmu větší sebevědomí,“ řekl český fotbalista pro klubový web.

Major League Soccer Herní formát zámořské soutěže Americká nejvyšší fotbalová soutěž je podobně jako hokejová NHL rozdělena na dvě konference - východní a západní. Hraje každý s každým doma a venku (celkem 34 kol) a z každé konference pak šest nejlepších týmů postoupí do play off. Philadelphia Union, za kterou nastupuje jediný Čech v soutěži Bořek Dočkal, je po 13 odehraných zápasech na sedmém místě Východní konference a na postupové příčky ztrácí jediný bod.

Philadelphia vyhrála tři ze čtyř posledních zápasů, jednou remizovala. A Dočkal dal za oceánem ve svých dvanácti zápasech tři góly, k tomu má i tři asistence.

Proti Chicagu nejprve nahrál Ilsinhovi, který akci dotáhl parádním sólem. Ideální centr poslal na hlavu Burkeho a v závěru bezpečně proměnil pokutový kop.

„Den před zápasem za mnou trenér přišel, jestli nechci kopat penalty. Jsem na to zvyklý z minulosti, takže jsem s tím neměl problém,“ vysvětloval po utkání na tiskové konferenci žurnalistům perfektní angličtinou.

„Klíčové bylo, že jsme dali gól v poslední minutě poločasu. Hra se pak trochu rozhýbala, po přestávce jsme měli víc prostoru než před ní. Neviděl jsem to roky, ale soupeř na nás hrál celou první půli tvrdou osobku,“ divil se Dočkal.

Je vidět, jak ve Státech zase fotbalově ožil.

Když se loni v březnu vydal ze Sparty na čínské dobrodružství do Che-nanu, nevěděl, do čeho jde. „Fotbal je tam úplně jiný, má jiná pravidla a zákonitosti,“ vyprávěl překvapeně, když se během sezony do Česka vracel za reprezentací.

V Číně během sezony, ve které se s Che-nanem tak tak zachránil, nastřílel v třiadvaceti zápasech čtyři góly a připsal si pět asistencí. Teď si ale fotbal znovu užívá daleko víc.

„Patří k našim nejlepším hráčům. Byť jsme vyhráli, tak jsme proti Chicagu neodehráli úplně dobrý zápas, ale Bořek nás svou kvalitou podržel. Byl rozdílovým hráčem,“ chválil trenér Jim Curtin.

„Nikdo nepochybuje o tom, že je kvalitní hráč. Když bude dál podávat dobré výkony, nic nebrání tomu, abychom ho příště opět povolali,“ přidal trenér národního týmu Karel Jarolím, jenž vzal Dočkala na reprezentační sraz naposledy v říjnu.

Nyní si devětadvacetiletý záložník o další pozvánku znovu nahlas říká.