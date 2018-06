Dočkal pomohl Philadelphii dvěma góly uzemnit Vancouver

Dočkal poslal Philadelphii do vedení nad kanadským týmem, který vyhrál předchozí dva zápasy, ve 24. minutě. Ve vápně se pokusil patičkou přihrát spoluhráči, míč se ale zastavil, a tak český fotbalista pohotově levačkou vypálil ke vzdálenější tyči.

Philadelphia uspěla po dvou porážkách a v tabulce Východní konference se posunula na šesté místo, poslední, které zaručuje účast v play off.

„Měl jsem trochu štěstí, protože jsem chtěl nahrát. Nepovedlo se, ale míč se mi odrazil tak, že jsem měl dobrou pozici na střelu levačkou. A ta mi vyšla,“ řekl Dočkal v pozápasovém rozhovoru.

Philadelphia měla velkou převahu a v prvním poločase přestřílela Vancouver 15:0, druhý gól však přidala až v 71. minutě. Dočkal dostal přihrávku na hranici velkého vápna, přešel přes dva obránce a prudkou střelou nedal brankáři Brianu Roweovi šanci.

„Dostal jsem dobrou přihrávku a obránce se pak bál, aby neudělal penaltu, čehož jsem využil. Byl to hodně důležitý gól, protože jsem byli lepším týmem a potřebovali jsme to potvrdit druhou brankou, abychom definitivně rozhodli,“ uvedl český reprezentant. „Snad poprvé v sezoně jsem měl pocit, že utkání zcela kontrolujeme od první do poslední minuty.“

Vzápětí to bylo 3:0. Unikajícího Coryho Burkea fauloval ve vápně José Aja, dostal červenou kartu a z penalty skóroval Ilsinho. V nastavení proměnil další pokutový kop bývalý sparťanský útočník Fafá Picault, jenž potrestal faul Yordyho Reyny, který byl stejně jako Aja vyloučen.