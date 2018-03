Desítka je nažehlená, povolení vyřízené. Splní si Dočkal americký sen?

Všechno směřuje k tomu, že český záložník hned v prvním ligovém kole nastoupí v základní sestavě. Nezbytné pracovní povolení je zařízené a dres s číslem 10 vyžehlený.

„Když jsme hledali hráče na pozici číslo 10, který bude vhodný pro náš systém, Bořek patřil od začátku mezi hlavní kandidáty. Věřím, že má takovou kvalitu, aby se všichni kolem něj zlepšili,“ prohlásil sportovní ředitel Earnie Stewart.

Dočkal bude druhým Čechem v MLS po Kubíkovi Přehled českých fotbalistů v zámořské MLS Luboš Kubík (Chicago Fire, 1998-00, Dallas Burn, 2001)

Bořek Dočkal (Philadelphia Union, od 2018)

(ČTK)

Pamatujete, jak před rokem podobná slova létala z čínského klubu Che-nan Ťien-jie, kde se Bořek Dočkal usadil po megapřestupu ze Sparty? Kreativní záložník dostal pohádkovou smlouvu na 80 milionů korun ročně, což mělo částečně vyvážit, že se stěhuje do dalekého a neprobádaného prostředí. Teď je Dočkal nadšený, že si zhruba za polovinu vyzkouší Ameriku, která fotbalu říká soccer, aby ho odlišila od toho svého, amerického.

„Nemůžu o sobě říct, že bych byl povahou dobrodruh a cestovatel. Tohle jsou ale věci, které život přináší, a člověk se musí rozhodnout, jestli výzvu přijme, nebo ne,“ líčil.

Upřímně, Čína mu nesedla. Ani na hřišti, ani v civilu. Dočkal odehrál 23 zápasů, dal čtyři góly, vymyslel pět asistencí a hned od léta se snažil, aby mohl přestoupit jinam. Manželka se trápila samotou.

I národní tým doufá, že loni zabržděný Dočkal chytne druhý dech. Vyzkouší si americký sen, který prozatím potrvá rok. Ve Philadelphii bude hostovat.

Dostal něco za něco. Mohl odejít z Che-nanu, kde ho to nebavilo, ovšem příští zimu se vrátí. Tříletý kontrakt, který v Číně podepsal, se na rok zmrazí a pak bude pokračovat. Aspoň tak zní dohoda.

„Vzhledem ke specifičnosti země byla jednání z našeho pohledu i trochu nestandardní,“ podotkl manažer Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest, která Dočkala zastupuje.

Čínská strana nechtěla o Dočkalově odchodu slyšet. Český pomocník se normálně připravoval s týmem na novou sezonu. Nebýt jeho, možná by se Che-nan ani neudržel v první lize. Skončil jedinou příčku nad sestupovou zónou.

Bořek Dočkal (vlevo) a jeho agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest pózují s dresem klubu Philadelphia Union.

Nakonec se domluvil kompromis, ke kterému se kupříkladu Legie Varšava, další zájemkyně o Dočkala, ani nedostala. Neměla na obchod dost peněz.

Jisté je, že Dočkal nestřídá významné fotbalové štace. Ligové soutěže v Číně nebo v Americe nemají takovou úroveň jako v Evropě. Roční únik do Philadelphie by však devětadvacetiletému záložníkovi měl pomoci.

Do americké kultury zapadne snáz, anglicky se domluví, rodina nijak neutrpí. Z Prahy se na východní pobřeží USA létá za osm hodin, což je další zajímavý bonus ve srovnání s Čínou. Manželka totiž očekává druhé dítě. „Kdybych zůstal v Číně, znamenalo by to poměrně dlouhé odloučení od rodiny, s čímž bychom se těžko smiřovali,“ přiznal.

Philadelphia Union, přezdívaná The U, sídlí v městečku Chester a hraje na ryze fotbalovém stadionu pro 18 500 fanoušků. Loni skončila v celkovém pořadí až šestnáctá ze dvaadvaceti, a nekvalifikovala se tím pádem do play off.

Na páteční tiskové konferenci hodlá představit muže, který by měl přinést zlepšení. A v neděli ho zřejmě rovnou pošle do ostrého utkání proti New England Revolution.