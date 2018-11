Mám pocit, že jsme u lidí zase vzbudili zájem o fotbal, říká Dočkal

Před měsícem na Slovensku připravil obě branky a Češi pod debutujícím trenérem Jaroslavem Šilhavým slavili vítězství 2:1. V pondělí se v Praze v rámci Ligy národů hraje odveta.

Češi potřebují neprohrát, aby udrželi Ligu B a výhodnější pozici po prosincový los kvalifikace o postup na Euro 2020. „Nemyslím si, že to před zápasem něco mění,“ podotkl Dočkal.

Věřil jste, že vám osobně to po ročním návratu půjde až tak dobře?

Ze svého pohledu ten návrat nijak nevnímám. Jsem rád, že se to dobře vyvíjí týmově. Jsou důležitější věci, než to, jak se cítím osobně.

A čekal jste, že se týmu bude až takhle dařit?

Nevím, co znamená až takhle dařit... Já jsem hlavně rád, že se nám povedlo změnit vnímání veřejnosti. Aspoň mám ten pocit. Že jsme našimi výkony, výsledky i herním projevem vzbudili zájem lidí o fotbal. To je pro nás nesmírně důležité. Dál nás to motivuje udržet standard a ještě ho posouvat dál.

Česko - Slovensko pondělí 20.45 v Praze - Edenu Rozhodčí: Alejandro Hernandez - Teodoro Sobrino, Raúl Cabanero (všichni Španělsko) Předpokládané sestavy, Česko: Vaclík - Kadeřábek, Kalas, Čelůstka, Novák - Souček, Pavelka - Vydra, Dočkal, Jankto - Schick.

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko - Rusnák, Kucka, Greguš, Hamšík, Stoch - Nemec.

Máte rád zápasy, když v nich jde o všechno jako proti Slovákům?

Každý fotbalista má rád, když jde o hodně. Ale já necítím, že by tenhle zápas měl na tým hodit enormní tlak. Jako že by nás výhra měla posunout na mistrovství Evropy, nebo porážka nás z něj vyřadit. Tak to není. Ale zároveň z mužstva cítím velké odhodlání. Bylo to tak, už když jsme šli v Polsku do přípravného utkání. Nacházíme se v období, kdy každý zápas je pro vývoj naší cesty důležitý.

Stačí vám remíza. Mění to přístup k utkání?

Před zápasem ne. Ale průběh může být všelijaký. Asi to bude jeden z faktorů, jak v závěru reagovat, když bude výsledek přijatelný.

Bude utkání jiné než v říjnu v Trnavě?

Je drobný rozdíl, jestli hrajete doma, nebo venku, ale to není nic zásadního. Potkají se podobné týmy jako před měsícem. Z obou stran očekávám hodně vyhecované utkání. Oba soupeři udělají maximum, aby uspěli.

Kapitán české fotbalové reprezentace Bořek Dočkal během tiskové konference před utkáním proti Slovensku.

Na Slovensku jste nastoupili pod novým trenérem. Slováci pod novým koučem Hapalem měli premiéru v pátek na Ukrajině. Co změnili?

Samozřejmě, že na nich byla vidět chuť, podpořená povedeným startem do zápasu, to se vždycky hodí. Ale roli v tom sehrál i přístup Ukrajiny. Někteří důležití hráči chyběli. Ti, kteří nastoupili, se snažili hrát jako ten tým předtím, ale neměli takovou kvalitu. A Slováci toho využili.

Máte ze Slováků po jejich jasném vítězství 4:1 větší respekt?

Ve fotbale funguje až přímá konfrontace. Naše šance se nedají posuzovat podle toho, jak hráli soupeři proti sobě. Naráží na sebe různé styly, faktorů je hrozně moc. Ukrajinci věděli, že vyhrají skupinu. Slováci byli víc odhodlaní. Ale pro nás je dobré, že jsme ten zápas mohli vidět. Co Slováci změnili, jak noví hráči zapadli do systému atd.

Na oslavě vašeho čtvrtečního vítězství v přípravě v Polsku bylo vidět, jak dobrá nálada v týmu panuje. Potvrdíte to?

Není to až tak důkaz dobré nálady, ale to, že nám záleží na každém zápase. A je jedno, jestli je to jen příprava. Když se daří, tak to přináší pozitivní emoce. Každou výhru si chceme užít a oslavit.