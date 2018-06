Českého záložníka Krejčího bude v Boloni trénovat slavný útočník Inzaghi

Inzaghi byl hlavním kandidátem na post, který po sezoně uvolnil Roberto Donadoni. V uplynulém ročníku vedl druholigové Benátky, s nimiž usiloval o postup do Serie A, ale v play off jeho tým nestačil na US Palermo. V sezoně 2014/15 trénoval Inzaghi AC Milán, v kterém předtím strávil velkou část hráčské kariéry.

V letech 2001 až 2012 v milánském velkoklubu odehrál 202 zápasů a vstřelil 73 gólů, předtím za čtyři roky v konkurenčním Juventusu Turín dosáhl bilance 120 utkání a 57 branek. Hrál i za Parmu, Atalantu Bergamo či Hellas Verona. Deset let byl součástí italského národního týmu, za který nastoupil do 57 zápasů a dal 25 gólů.

Donadoni v Boloni působil dva a půl roku a v uplynulé sezoně s mužstvem obsadil 15. místo. Bývalému sparťanskému záložníkovi Krejčímu příliš prostoru na hřišti nedával. Ve skončeném ročníku pod jeho vedením dřívější reprezentační opora odehrála ve 12 zápasech jen 388 minut.