Zlámale, to si zaplatíš. Gólman zlomil tyč a fotbal zachraňovali hasiči

dnes 6:59

Při odvážném zákroku to vypadalo, že se zlínský brankář Zdeněk Zlámal zlomil o tyčku, jak drsně do ní narazil. Jenže to dopadlo přesně obráceně. Gólman tvrdý střet s brankovou konstrukcí přečkal bez úhony a přelomila se branková konstrukce!