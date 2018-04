Konec nadějí. Měli bychom se začít dívat hlavně za sebe, vědí slávisté

Přitom Plzeň jako by svými výkony Slavii přímo vybízela k tomu, aby byl závěr ligy ještě dramatický. Jenže i přesto, že z pěti zápasů na jaře vyhrála jen jeden, má pořád na čele tabulky devítibodový náskok. A pokud zvládne středeční dohrávku v Ostravě, může vést ligu až o dvanáct bodů.

„V hlavě to měl určitě každý. Chtěli jsme zvítězit a přiblížit se Plzni, jenže to se nepovedlo,“ litoval obránce Jakub Jugas po nedělním domácím nezdaru.

Jestli mohou slávisté ve zbylých osmi kolech podzimního suveréna ještě dostihnout? „Uvidíme, co se stane. Ale my se teď musíme dívat hlavně za sebe,“ poznamenal.

Kdo s kým Zápasy Plzně a Slavie v závěru ligy Plzeň: Ostrava (venku), Bohemians (venku), Sparta (doma), Brno (venku), Karviná (doma), Slavia (venku), Slovácko (doma), Teplice (doma), Dukla (venku). Slavia: Brno (venku), Karviná (doma), Liberec (venku), Slovácko (doma), Plzeň (doma), Dukla (venku), Jablonec (doma), Teplice (venku).

Nikde totiž není psáno, že Slavia udrží druhou příčku, zajišťující účast ve druhém předkole Ligy mistrů. O víkendu kromě Sparty zvítězili všichni její nejbližší pronásledovatelé.

Třetí Liberec na ni momentálně ztrácí bod, čtvrtá Olomouc dva a pátý Jablonec tři body.

„Takovou ztrátu si v domácím prostředí prostě nemůžeme dovolit. Musíme se dívat hlavně sami na sebe, abychom podávali lepší výkony,“ prohlásil po utkání se Zlínem trenér Trpišovský.

Slavia na jaře poztrácela v šesti zápasech už osm bodů. Nečekaně prohrála v Jihlavě, dva body nechala při derby na Letné a nyní všechny tři odevzdala trápícímu se Zlínu.

„Ve všech zápasech se nám opakuje, že dostaneme gól brzy po hrubé individuální chybě. Vstupy do utkání nám nejdou,“ všiml se Trpišovský. „Dostáváme branky po standardkách, po rozích, po autech. Takovým situacím lze předejít komunikací a lepší organizací hry. Doteď se nám zápasy dařilo otáčet, ale v lize je to těžké,“ doplnil.

Znovu jako by se netrefil do sestavy, ve které vyměnil čtyři hráče proti poslednímu utkání se Spartou. Zčásti byly změny vynucené. „Od úvodního kola nemůžeme hrát ve složené, ve kterém bychom chtěli. Je hodně znát, když musíme v každém utkání sahat do stoperské dvojice, chybějí nám i křídelní hráči,“ pokračoval slávistický kouč.



Poprvé od úvodního jarního kola v Jihlavě nasadil Mingazova, ale znovu ho už o přestávce střídal. „Nehrál dobře a neplnil, co jsme chtěli,“ přiznal Trpišovský.

Do hry postupně poslal Buchu, Tecla a Necida, ale nikdo z nich matný slávistický výkon nerozhýbal. „O první do poslední minuty jsme hráli v jednom tempu. Chyběl nám pohyb, v tomto směru to od nás byl nejhorší výkon na jaře,“ dodal.