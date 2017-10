Dokud hráče Baníku „nezastřelíte“, jedou stále dál, varoval Páník marně

Zlínští do neděle ve čtyřech ligových zápasech na hřištích soupeřů dali jediný gól. Jenže na půdě Baníku vedli už po 134 vteřinách a druhý gól přidali ve 21. minutě...

„Je to pořád dokola. Můžeme si to pořád říkat, připravovat se, a přijde první střela na bránu a dostaneme góla. Nepoučíme se z toho, přijde druhá střela a je to 0:2 a pak to honíme celý zápas,“ uvedl ostravský stoper Martin Šindelář.

„Už se to stává evergreenem,“ povzdechl si ostravský trenér Radim Kučera. „Řekneme si záměr, taktiku, co udělat, a stejně to nepomůže.“

Ostravští chtěli na Zlín vletět. „Mysleli jsme si, že využijeme toho, že ve čtvrtek hrál Evropskou ligu a je po cestě unavený. Navíc, když v poháru dostal tři góly během úvodních dvaceti minut,“ připomněl Kučera protivníkovu porážku v Moskvě s Lokomotivem 0:3. „Hned v úvodu jsme kopali dva rohy, jenže soupeř se pak dostane poprvé k naší brance a je z toho gól.“ To Džafič obstřelil Bredu.

„Džafič přitom nebyl pro nás velká neznámá. Věděli jsme, že má výbornou střelu, že je potřeba ho dostoupit už při převzetí míče,“ podotkl Kučera. „A brzy přijde druhý gól. Je to hodně frustrující.“

Baníku před utkáním onemocněl obránce Pazdera, který měl hrát na pravém kraji obrany. „Zraněný je Mičola, takže jsem se rozhodoval mezi Granečným a Bredou,“ přiznal kouč.

Nakonec postavil Bredu. „Moje chyba, ten zápas mu nesedl,“ vysvětlil, proč střídal už ve 32. minutě. „Možná je to ale přemíra snahy, nervozita, čímž umožníme soupeři, aby u nás vedl.“

Baník se však znovu zvedl. A ještě do přestávky z přímého kopu snížil De Azevedo. A v 57. minutě z penalty vyrovnal Baroš, jehož předtím srazil gólman Dostál.

„Hráči Baníku nesloží zbraně, to je v týmu, to je v Baníku, to je mentální síla, odolnost,“ prohlásil zlínský trenér Bohumil Páník, který v ostravském klubu osm a půl roku působil. „Dokud je nezastřelíte, tak jedou dál. A my jsme je nezastřelili tím, že bychom dali třetí čtvrtý gól. A ani fanoušci nedopustí, aby Baník něco vypustil.“

Páník odmítl, že by spoléhali na to, že Baník doma dostává brzo góly. „Spíše jsme kluky nabádali, aby od začátku hráli tvrdě, naplno, aby nám utkání neuteklo jako v Moskvě,“ řekl Páník, který oproti pohárovému duelu udělal v základní sestavě šest změn.