Vedro. Ostravský kouč Páník změnil rozvrh, trénuje se ráno

„Ta vedra jsou opravdu úmorná a museli jsme se tomu přizpůsobit. Přehodili jsme tréninky na ráno a jednoznačně se nám to vyplatilo,“ prohlásil na klubovém webu trenér Bohumil Páník.

„Vychytali jsme to. Ráno bylo optimální počasí. V momentu, kdy jsme končili, už se to začínalo lámat a už bylo cítit, že zase začíná tropické horko,“ hlásil Páník po středečním tréninku.

Baníkovci si přivstali, na hřišti byli už v 8 hodin ráno a stejný rozvrh týdenního cyklu s devadesátiminutovou tréninkovou jednotkou budou dodržovat minimálně do konce týdne.

„Našli jsme takový model, abychom více využili toho příjemného ranního chladu. Hráči teď mají čas na regeneraci a v tom vedru se můžou schovat někam do stínu a nevystavovat se tomu ostrému slunci, protože už jen to bere sílu,“ vysvětloval trenér Baníku. „A pokud v tom vedru trénujete v nějaké vyšší intenzitě, je to obrovsky náročné,“ dodal Páník.

V sobotu čeká ostravské fotbalisty domácí střetnutí s prvoligovým nováčkem z Příbrami.

A Baník potřebuje odčinit prohru se Slováckem z předchozího kola, kdy o smolné prohře 1:2 rozhodla branka vstřelená v nastaveném čase.

„Mužstvo je natolik zkušené a zralé, že takovou věc dokážeme hodit za hlavu. Pomůže nám v tom i trenér, který ví velmi dobře, jak s týmem pracovat,“ konstatoval bek Jiří Fleišman. „A trenér taky ví, jak nás nachystat tak, abychom šli do utkání s Příbramí s čistou hlavou a sebevědomím. Navíc si myslím, že se nám v utkání se Slováckem některé věci povedly a že to od nás herně špatný zápas nebyl.“

