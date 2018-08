Bohemians - Sparta, hosté s jednou změnou, místo Costy hraje Vatajelu

Fotbal

Zvětšit fotografii Martin Frýdek ze Sparty (vpravo) se snaží odehrát míč před Antonínem Vaníčkem z Bohemians. | foto: ČTK

dnes 17:42

Vítězství v Ďolíčku by je minimálně do neděle dostalo po dvou letech do čela ligové tabulky. Fotbalisté Sparty otevírají 6. kolo nejvyšší soutěže zápasem na hřišti Bohemians. Od 18.30 sledujeme utkání v podrobném online přenosu.