Zákrok zápasu. A to jsem uklouzl a natáhl si sval, řekl liberecký Kolář

Třiadvacetiletý gólman ve svém dvanáctém podzimním zápase vychytal páté čisté konto. I díky němu Liberec drží čtvrtou příčku.

„Jsme spokojení, kde se pohybujeme. Ale abychom mohli podzim hodnotit ještě líp, tak si musíme počkat na poslední zápas s Olomoucí,“ řekl Kolář.

Byla střela Jindřiška z přímého kopu pro vás nejtěžší v celém utkání?

Byl to těžký zákrok, naštěstí jsem to konečky prstů vyrazil. Jsem rád, že jsem to chytil.

Další parádu jste předvedl při voleji Nečase. To bylo pro vás jednodušší?

Zase to byla velká rána, ode mě to byl jen reflex.

Překvapili vás Bohemians?

Ani ne, věděli jsme, co budou hrát. Že na nás nalezou, že nás budou presovat. Čekal jsem přestřelku, ne že to skončí nula nula. Za remízu můžeme být spokojenější, Bohemka měla asi víc šancí. I když my měli taky něco, kdyby to Radim Breite v první minutě trefil, asi bychom se uklidnili a přidali další góly.

Jak se na vašich výkonech odráží blížící se odchod sportovního ředitele Nezmara do Slavie?

Vnímáme to, pořád to chodí kolem. Není to jen Honza Nezmar, mluví se o tom, že nabídky má i trenér. My jsme se nad to povznesli a snažíme se bojovat. Ano, odchod Honzy Nezmara je pro nás rána, ale já ho chápu.

A neobáváte se, že přijdete i o trenéra Trpišovského?

Doufáme, že zůstane. Trenér nás výborně připravuje, máme i skvělou partu. Myslím si, že se to odráží na hřišti, máme výsledky. Byla by obrovská škoda, kdyby odešel.