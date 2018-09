Hašek: Jestli tam dám Júsufa, dejte mi facku. Bohemians sužují zranění

Bahrajnský útočník se sice za aplausu fanoušků šel deset minut před koncem rozcvičit, ale nakonec dostal přednost na hrotu střední obránce Michal Šmíd.

„Určitá část fanoušků si o mně asi nemyslí nic pěkného, že jsem tam Júsufa nedal, ale musím se ospravedlnit. Měl jsem v hlavě scénáře, jak by se mohl zápas vyvíjet, a že to bude v osmdesáté minutě 0:0, byl jedním z nich. To jsem řekl klukům, že jestli ho tam budu chtít dát, ať mi dají facku. Byla by hloupost ho tam poslat a riskovat recidivu zranění, protože čas hojení se potom zdvojnásobuje. To jsme si při absenci Juliše nemohli dovolit,“ řekl po zápase Hašek.

Lukáš Juliš, který je v Bohemians na hostování ze Sparty, přišel po vleklé nemoci znovu rozhýbat kariéru, ale nebyl k dispozici kvůli poranění kolene.

„Museli jsme hrát bez klasické devítky, na českou ligu jsme hráli až extrémně po zemi, což neříkám jako mínus, ale jako plus. Způsob hry nám však nepřinesl finále v podobě gólových šancí. Protože nám vepředu chyběly centimetry, neměli jsme to jak změnit,“ řekl Hašek, kterého naopak potěšila velmi rychlá rekonvalescence ofenzivního záložníka Dominika Maška, který si po souboji s Alexandrem Chipciem v zápase proti Spartě vykloubil loket. Po pěti týdnech ale nastoupil rovnou v základní sestavě.

„Prognózy byly o měsíce horší, než je nakonec realita. Ale když pominula prvotní bolest, mohl běhat a šlapat na kole, mohl být na míči, jen nesměl chodit do kontaktu. Takže kondičně byl připravený dobře a nehledě na to, že on má kondici od pána boha. Dnes nám velmi pomohl,“ řekl kouč domácích.

Mašek byl i blízko gólu - když se ve druhém poločase otočil okolo obránce a vypálil na zadní tyč, Berkovec jeho ránu vytáhl. Bohemians tak ani ve třetím utkání v řadě neskórovali. Změnit to mohou za týden proti Opavě.

„V týdnu nás ještě čeká pohár s Českými Budějovicemi, který určitě chceme zvládnout. Júsuf dostane pár desítek minut a věřím, že proti Opavě už bude moci nastoupit v základu,“ doufá.