Hašek zuřil, že ho Hašek nestřídá. Chtěl jít dolů hned, přiznal trenér

Domácí záložník Hašek se zranil ve čtyřiadvacáté minutě, když na Procházkovi vybojoval penaltu. Při pádu ale upadl na pravou ruku. „Něco mu vylétlo v ramenním kloubu,“ popisoval synovy trable trenér Hašek. „Je to minimálně na tři týdny.“

Bohemians šli díky zásahu Júsufa z pokutového kopu do vedení a Hašek, ač to zprvu nevypadalo reálně, se po zhruba pětiminutovém ošetření vrátil na trávník.

Poraněnou pravačku držel zafixovanou podél těla, několikrát v předklonu řval bolestí. Dost viditelně prosil o střídání, symbolický mlýnek prsty ale dělal marně. Pro Bohemians je oporou a proti silné Plzni, která do Ďolíčku zavítala na generálku před Ligou mistrů s Realem Madrid, musel ještě vydržet.

Vše pochopitelně se souhlasem lékařů.

„Ptal jsem se jich: Pos**u něco, když ho tam nechám?“ líčil kouč. „Řekli mi, že je tam velká bolest, ale zhoršit se to nemůže. Pak už byl protivnej, hodně chtěl střídat, ale věděl jsem, že máme obrovský problém, když půjde dolů,“ dodal a prozradil, že mezitím přemýšlel o řešení prekérní situace.

Domácí totiž měli do středu pole jen nerozehraného Švece.

Hašek-záložník tak zbývající čtvrt hodinu první půle proti obhájci titulu vlastně odehrál s jednou rukou. Bojoval, snažil se, zároveň však stále častěji hypnotizoval lavičku. Když se v její blízkosti ocitl, začal s otcem ostře diskutovat.

„On jak si ruku sám zafixoval, tak to šlo. Ale v nějakém pohybu si pomoct nemohl a píchlo ho tam tak, že v tu chvíli šel do negace,“ popisoval trenér Hašek.

„Já byl ten, kdo ho nevystřídal, takže šel do mě. Ale pak zase běhal a nic neříkal. Samozřejmě jsme to mohli udělat dřív, ale potřebovali jsme si rozmyslet jak, abychom neudělali chybu. Bolelo ho to, ale stejně to tam zvládal, nebyli jsme ohrožení.“

Kouč Bohemians po změně stran stáhl do středu zálohy nečekaně Júsufa, který před pěti lety v Bahrajnu na této pozici hrával. „Akorát jsme to doteď nikdy nezkusili,“ uvedl Hašek, jehož svěřenci se pak znovu dostali do vedení, o které ale záhy přišli a páteční předehrávka 12. kola skončila remízou 2:2.

„Vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo, jsme spokojení s bodem. V našich silách je hrát ještě lépe, ale mám pocit, že se k tomu můžeme propracovat až na jaře. Až skončí série, kdy nám někdo neustále vypadává. Jeden se uzdraví, o dva přijdeme. Pořád záplatujeme,“ hodnotil Hašek.