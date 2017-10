Sparťan Vatajelu: Musíme hrát jako v Jablonci, pak nebudeme mít problémy

Do Sparty přišel nyní čtyřiadvacetiletý Rumun jako obránce, ale prosadil se až ve chvíli, kdy ho tehdejší trenér Petr Rada postavil do zálohy. V šesti zápasech na jaře stihl pět asistencí, další dvě vymyslel v sobotu v Jablonci.

„Bogdana mám jako hráče moc rád. Je to trochu jiný křídelník než naši ostatní hráči. Přináší nám do hry balanc, což je důležité,“ řekl o něm současný kouč Stramaccioni.

„Chci po něm jen vyrovnanější výkony. Když jste hráčem Sparty, musíte ze sebe v každém utkání dostat to nejlepší,“ pokračoval.

Jeden povedený výkon Vatajelu bezesporu předvedl v Jablonci, kde naskočil od úvodní minuty. Od začátku sezony to bylo v lize teprve potřetí.

Jaký to byl zápas?

Velmi, velmi náročný. Jsem opravdu šťastný, že jsme ho vyhráli, přestože to nebyl žádný velkolepý výkon s ohledem na držení míče a podobně. Ale dali jsme tři góly, k tomu si vytvořili i další šance a to je ze všeho nejdůležitější.

Také jste po čtyřech nezdarech vyhráli venku. Jak důležité to pro vás je?

Víte, když jste Sparta a hrajete venku, každý soupeř se připraví a do zápasu dá naprosto všechno. Proto jsou pro nás venkovní zápasy tak těžké a složité. Je důležité, abychom se dokázali dostatečně zkoncentrovat, abychom byli na takové zápasy soustředění a předváděli dobré výkony. Třeba doma se nám daří, i když prohrajeme, hrajeme dobrý fotbal a to samé chceme dokazovat i venku. Pokud budeme hrát jako teď, nebudeme mít v dalších zápasech problémy.

Dostala se tedy Sparta z nejhoršího?

Pro naši psychiku do dalších zápasů je důležité, že jsme dali tři góly. Všichni víme, že jsme tuhle sezonu odstartovali špatně, každý od nás čekal daleko víc, ale je znát, jak má Sparta silné a zkušené hráče. Teď jsou před námi důležité zápasy s Baníkem Ostrava, jeden pohárový. Když doladíme ještě pár věcí, budeme v pohodě.

Nicméně ztráta na první místo je pořád obrovská. Nebavili jste se se spoluhráči o tom, jestli už titul není ztracený?

Ne, já si myslím, že šanci máme pořád. Zbývá ještě spousta zápasů, ve kterých se může stát všechno. Ale znovu opakuji, že pro nás je nyní důležité udržet současnou formu, pokud možno vyhrát každý zápas, i když ne vždy získáte, co si zasloužíte. Víme také, že Plzeň určitě poztrácí nějaké body, jakkoli teď hraje velmi dobře a stále vyhrává. Musíme být připravení a být k nim v tabulce co nejblíž.