Děda kanonýr. Jedenasedmdesátiletý Polák dal gól v šesté lize

Koho by napadlo, že o Siedlcké regionální lize budou psát na stránkách populárního časopisu Four Four Two nebo že si jí všimnou v redakci americké ESPN.

Za pozornost vděčí aktivnímu staříkovi Glabickému, který hraje fotbal na úrovni šesté ligy. V českém prostředí by šlo o A třídu. Jeho tým - Hutnik Huta Czechy - deklasoval soupeře ze Zelechowa 8:2, Glabicki se v 79. minutě postaral o poslední gól.

Bylo to tři minuty poté, co do utkání naskočil z lavičky náhradníků. Vzhledem k přihrávce před prázdnou bránu nešlo o nejtěžší situaci na proměnění, Glabickému ale snadná pozice radost nevzala. S úsměvem od ucha k uchu si poskočil, rozpřáhl ruce a utíkal ke střídačce.

Glabicki a spol. ve své soutěži bojují o postup, čtyři kola před koncem jsou druzí. Třeba jim ke šťastnému ligovému závěru pomůže i nestárnoucí kanonýr.