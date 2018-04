Dohrávat nebudeme! Fotbalisté Besiktase odmítli zápas s Fenerbahce

Rozhodčí minulý čtvrtek zápas předčasně ukončil poté, co trenéra Günese trefil do hlavy předmět hozený ze sektoru Fenerbahce. Hráči Besiktase poté odešli do šaten. V souvislosti s incidenty v hledišti bylo zatčeno více než 30 lidí.

Turecký svaz ve středu informoval, že zápas se bude dohrávat před prázdnými tribunami, s tím ale Besiktas nesouhlasí.

„Turecká fotbalová federace tak rozhodla navzdory tomu, že miliony lidí viděly, že Besiktas byl jedinou obětí. Vždy jsme ctili fair play, a proto jsme usoudili, že se tohoto pohárového utkání nezúčastníme,“ uvedli dnes představitelé klubu na oficiálním webu.

Pokud Besiktas své slovo dodrží, postoupí do finále proti Belediyesporu Fenerbahce. O trofej se bude hrát 14. května v Diyarbakiru.