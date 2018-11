POHLED: Já budu chodit kolem Berbra po špičkách

Nejen tepličtí fandové teď řeší, jestli tyhle dvě události souvisejí. Mluví o Berbrově mstě, o bumerangu, o klepnutí přes teplické prsty.

Je zneklidňující, když si příznivci musí vytvářet třeba i nakonec pravdivé konspirační teorie místo toho, aby mluvili jen o chybách rozhodčích, nikoli o úmyslu. Vinen je sám český fotbal, který pod vedením kontroverzního místopředsedy Romana Berbra, bývalého pracovníka komunistické StB, dává těmhle černomyšlenkám náboje.

Ať je Berbr démonizovaný, nebo nikoli, jeho vliv je nezpochybnitelný a málokdo si ho chce rozházet. Teplický klub už proti němu vystoupil ústy šéfa Pavla Šedlbauera, teď si proti vrchnosti zarapoval – ano, vulgárně – Kučera.

„Hraju za Teplice, ne za vyj...nou Spartu, j..u toho Berbra a samozřejmě Peltu,“ zpíval v klipu rapera Bulhara; Miroslav Pelta řečený Velkej čáp o své „čapí hnízdo“ už přišel, v křesle předsedy asociace již nesedí, neboť je trestně stíhaný v dotační kauze.

Kučeru teď bude popotahovat etická komise asociace, podezřívá ho ze znevážení jména fotbalu. Přitom český fotbal sám svoje jméno dlouhodobě znevažuje.

Atmosféra v něm připomíná totalitní časy. Kdo se vzepře, bojí se problémů, proto se chodí kolem jména Berbr po špičkách. Signály, které fotbalová veřejnost dostává, jsou tak silné, že fanoušky ani nenapadne, aby linku mezi akcí a reakcí nehledali. Ač teoreticky mohl rozhodčí Ondřej Ginzel zápas jen zvojtit a třeba Jeřábkovo vyloučení si v klidu obhájí, příznivci hledají levárnu. A cítí ji, i kdyby nastokrát nebyla.

Může za to morální úpadek ne jejich, nýbrž českého fotbalu, který samozřejmě netrvá od pátečního zápasu, ale dlouhodobě.

Však i sám Kučera neboli TK27, jak vystupuje na uměleckém poli, na svůj Instagram napsal: „Bohužel stále žijeme v zemi, kde není zcela běžné vyjádřit svůj názor. A spíš se očekává, že každý bude mlčet, aby si někde neudělal nepřátele. Já takový nejsem a nikdy nebudu. Je mi zle ze zákulisních her v českém fotbale. Škodí mu jak na profesionální, tak na amatérské úrovni.“

Zatímco trenér Stanislav Hejkal se k divočině ve 2. půli na Dukle radši nevyjadřoval, útočník David Vaněček ano. „Báli jsme se, aby kauza TK27 nezasáhla do našich ligových zápasů,“ citoval jeho instagramový status Teplický deník. „Každý, kdo utkání viděl, si může udělat obrázek sám. Už se neuvěřitelně těším na svůj přesun do Skotska. Přijde mi, že tamní zápasy jsou řízené férově a že tam není k vidění to, co se stalo na Julisce.“

Je na čase, aby se tuzemský fotbal vymanil z předlistopadových kontur. Je jasné, že co se teď nepovedlo ulici na politické scéně, nezvládne ulice ve fotbale už tuplem; fanoušci se bouří trvale a nic se neděje. Zapamatovali si, že hrošikůžník nikdy neodstoupí, nikdy! Sametovou revoluci si musí fotbal zosnovat sám, uvnitř. Odříznout chapadla od chobotnice, aby se ti, kteří fotbal skutečně milují, nemuseli cítit schizofrenně podezřívaví.