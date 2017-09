Bohemians uplatnili opci na Tetteha, už čelí zájmu skautů

„Jsem šťastný, že se nám podařilo dotáhnout přestup Benjamina do našeho klubu. Je to nadprůměrný hráč pro českou soutěž a to má ještě velké rezervy. Hráč je mladý, má celý fotbalový život před sebou. Již nyní jsme zaznamenali zvýšený zájem agentů a skautů z jiných klubů,“ řekl pro klubový web ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.

Téměř dvoumetrový rodák z Accry přišel do české ligy v září 2016, kdy šel hostovat do Slovácka. Za něj odehrál 13 ligových duelů.

V létě se přesunul na další hostování do Bohemians, v úvodu sezony se sice trápil s poraněným kotníkem, ale v posledních kolech už patří mezi opory klubu.

„Za angažmá v Bohemians jsem šťastný a jsem spokojený se zázemím v klubu. Fanoušci jsou přímo úžasní, jak nás vždy podporují a fandí nám. Praha je krásné město. Mohu se zaměřit pouze na fotbal a můj klub, který mi věří a já ho nechci zklamat,“ prohlásil Tetteh, jenž v pěti zápasech vstřelil jeden gól.