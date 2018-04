Gól nedal, přesto má další rekord. Navíc tvrdě dřel, chválili Ronalda

Fotbal

Dalších 23 fotografií v galerii Cristiano Ronaldo z Realu Madrid přihrává do šance na Luku Modriče, ale vracející se Jerome Boateng z Bayernu mu přihrávku zblokoval, brankář Sven Ulreich zasahovat nemusel. | foto: Reuters

dub 26 2018

Už by to snad ani nebyl zápas Ligy mistrů, kdyby v něm Cristiano Ronaldo nepřekonal nějaký rekord. I když se v úvodním semifinále na hřišti Bayernu Mnichov za Real Madrid neprosadil, vyhrál šestadevadesáté utkání v soutěži. A to ještě nikdo před ním nedokázal. Španělský klub vykročil za třetí finálovou účastí v řadě.

Co na tom, že Ronaldo tentokrát k vítězství 2:1 nepřispěl žádným spektakulárním výkonem. Nestrhával na sebe pozornost jako ve čtvrtfinálových duelech proti Juventusu. A když se konečně prosadil, branku sudí kvůli ruce neuznali. Nejvíc výher v Lize mistrů 96 - Cristiano Ronaldo

95 - Iker Casillas

91 - Xavi

79 - Andrés Iniesta

79 - Raúl Zdroj: Opta „Uprostřed útoku však tvrdě dřel,“ chválil spoluhráče Toni Kroos. A když zápas skončil, Ronaldo mohl jako první fotbalista historie říct: vyhrál jsem 96 zápasů Ligy mistrů, kdo z vás to má? „S výsledkem úvodního utkání jsme opravdu spokojení, ale především v prvních minutách jsme měli problémy. Víme, že v odvetě budeme muset ještě hodně bojovat,“ cítil trenér Zinedine Zidane po výhře 2:1. Zápasu by možná slušela spíš remíza, vždyť Real měl mnohokrát štěstí. Méně střílel, kopal méně rohů, častěji byl bez míče. „Kdybychom dnes vyhráli pět dva, Real by se nemohl divit,“ troufl si dokonce obránce Bayernu Niklas Süle. Fotogalerie Bayern Mnichov - Real Madrid 1:2 Zobrazit fotogalerii Jenže domácí své šance nevyužili a Realu podlehli v Lize mistrů v úvodním utkání stejným výsledkem jako před rokem ve čtvrtfinále. „Rozhodně se však nevzdáváme. Vytvořili jsme si řadu šancí, které jsme bohužel neproměnili, ale dalších devadesát minut je ještě před námi,“ uvědomuje si Jupp Heynckes, kouč Bayernu. „Loni jsme byli ve stejné pozici a na Realu jsme dovedli zápas do prodloužení,“ vzpomínal Thomas Müller. Tehdy Real soupeře zlomil až v nastaveném čase, kdy nasázel tři góly. „Víme, že po jednom zápase ještě žádný tým nepostoupil. Proti Juventusu jsme se o tom ve čtvrtfinále sami přesvědčili, kdybychom k zápasu s Bayernem přistoupili stejně, mohlo by to špatně skončit,“ dodal Zidane. VIDEO: SESTŘIH: Real Madrid otočil úvodní semifinále Ligy mistrů proti Bayernu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu