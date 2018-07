Pokopali se, vynadali si a podali ruce. Mám ho rád, řekl Baroš o Hovorkovi

Pondělní duel rozhodl vlastní gól jabloneckého obránce. „Milan ale ten gól vlastně dal,“ prohlásil ostravský trenér Bohumil Páník. „V rozhodující chvíli byl na správném místě, což on umí.“

Na úvod to byl tvrdý, ale i nervózní zápas. A znát bylo především napětí mezi Barošem a jabloneckým stoperem Davidem Hovorkou.

„Znám se s ním z Liberce. Je to hodný kluk, mám ho moc rád. Fakt, mluvím vážně,“ řekl Milan Baroš. „Je to super kluk. Jsem rád, že je těch devadesát minut na hřišti takový. Pokopeme se, nadáme si, ale tak to má být. Nebudeme nijak brečet. Po zápase jsme si podali ruce. Nic se nemění, pořád ho mám rád.“

Hovorka čekal, že s ostravským lídrem bude svádět vyhrocené souboje. V první půli se málem i porvali. „To je tady s Barym asi normální,“ usmál se David Hovorka. „Druhý poločas se to uklidnilo. Bylo očividně znát, že se na obou stranách řeklo, že musíme emoce uklidnit a musíme se koncentrovat na fotbal.“

Hovorka dodal, že na souboje s Barošem byl připravený. „Milan dává do každého zápasu maximum. Uznávám ho jako hráče, ale na hřišti jde všechno stranou. Bohužel zase dal góla. To budu těžce kousat,“ přiznal.

Hovorka potvrdil, že to byl vlastní gól. „Bohužel rozhodla jedna neuhlídaná standardka, tečovaný balon u přední tyče. A u té zadní byl zase on...“

Milan Baroš.

„Byl to důležitý gól,“ oddechl si Baroš. „Bylo to o jednom gólu, o tom prvním. Kdyby ho dali oni, tak bychom to strašně těžko otáčeli. Naštěstí jsme ho dali my a závěr jsme už takticky zvládli. Spíše to však byl remízový zápas, ale my ho zlomili na naši stranu.“

Také bojovností.

„To je základ,“ upozornil Baroš. „Česká liga je hodně náročná, soubojová, silová. Bez nasazení a bojovnosti není šance na úspěch.“

Ostravský útočník odmítl, že by první výhra dodala Baníku klid. „Minulou sezonu jsme také vyhráli první kolo v Brně a víme, jak to dopadlo,“ připomněl. „Nesmíme ustoupit z naší cesty. Teď nás v sobotu čeká Slovácko, kde jsme minulou sezonu vybouchli, takže z toho se musíme poučit, podat tam lepší výkon než v předešlé sezoně a uhrát i lepší výsledek.“