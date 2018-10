El Clásico bez výjimečných. Ronalda neoplakáváme, Messi je jen jeden

Posledních deset let Zlaté míče pro nejlepšího fotbalistu světa patří jednomu, nebo druhému.

Od léta 2009 proti sobě nastupovali v nejprestižnějším ligovém zápase, který lze vůbec nabídnout.

A díky Messimu s Ronaldem se stalo El Clásico skutečně globální záležitostí. Díky nim dostal zápas ještě větší náboj, než přináší historická rivalita a v posledních letech i nenávist mezi „španělským“ Madridem a Katalánskem.

Nedělní souboj nesmiřitelných na Camp Nou v Barceloně od 16.15 bude značně ochuzen.

Ronaldo v létě přestoupil do Juventusu Turín, Messi si minulý víkend v utkání proti Seville zlomil ruku.

Veškeré rozbory a prognózy řeší, kdo komu bude víc chybět. „Jak nahradíme Messiho? Popravdě nevím,“ reagoval barcelonský kouč Ernesto Valverde.

„Messiho nemůže nahradit nikdo. Je to nejlepší hráč na světě,“ vyřkl tradiční větu Messiho spoluhráčů i trenérů obránce Jordi Alba.

„Že nemáme Ronalda? No a, nemůžeme oplakávat někoho, kdo tady s námi už nechtěl být,“ naštval se v týdnu záložník Isco z Realu.

Síly jsou vyrovnány, bez výjimečného hráče jsou oba týmy.

Ronaldo a Messi v El Clásiku Cristiano Ronaldo: 30 zápasů, 18 gólů, 1 asistence, 8 výher; úspěšnost vyhraných zápasů: 26%

Ronaldo skóroval v šesti derby za sebou, což je rekord Lionel Messi: 38 zápasů, 26 gólů, 13 asistencí, 17 výher, úspěšnost vyhraných zápasů: 44,7%

Messi je nejproduktivnějším hráčem vzájemných zápasů všech dob. zdroj: BBC

Messi kvůli zranění zatím nehrál jen ve středu v Lize mistrů a Barcelona si bez něj počínala solidně, Inter Milán porazila 2:0. Proto nelze zatím vynést fundovaný závěr, jak velké oslabení to pro Barcelonu během Messiho absence bude.

Na jeho pozici pravého útočníka může naskočit Rafinha, střelec ze zápasu proti Interu, Dembelé či Munir.

Nebo je tu ještě jedna možnost: podle barcelonského listu Mundo Deportivo kouč uvažuje o změně rozestavení na čtyři záložníky a jen dva útočníky.

Pak by pravého obránce hrál Semedo a před ním by byl Sergi Roberto. Strategie by směřovala k tomu, aby eliminovala levého obránce Marcela, v tuto chvíli klíčového hráče Realu.

Sergi Roberto zastoupil Messiho v posledním El Clásiku, v němž argentinský útočník ze zdravotních důvodů nenastoupil od začátku.

V listopadu 2015 to na Santiago Bernabeu byl barcelonský triumf 4:0, Sergi Roberto přihrál na důležitý úvodní gól Suárezovi, Messi šel do hry až po hodině hry a to byl stav 3:0.

To Real, ač se neustálým steskům po Ronaldovi brání, fakta popřít nemůže: bez portugalského boha v letošním ročníku připomíná bezradnou trosku než největší klub planety.

Logicky Ronalda ani nahradit nemohl, resp. jeho góly. Za devět let 450 branek, což je průměr padesát gólů za sezonu. Samozřejmě, že takový příspěvek dává svému týmu i Messi.

Real ve španělské nejvyšší soutěži z posledních tří zápasů získal jen bod za remízu s Atlétikem Madrid. Prohrál v Seville, na hřišti Alavése i doma s Levante. V tabulce je až sedmý, na vedoucí Barcelonu ztrácí čtyři body. V týdnu se natrápil v Lize mistrů s českým outsiderem z Plzně (2:1).

Benzema, Bale, Isco, Asencio či nováček Mariano Díaz, ani jeden ze současných ofenzivních hráčů Realu zdaleka nedosahuje Ronaldovy produktivity a efektivity.

V minulé sezoně s Ronaldem dal Real Madrid gól v 73 zápasech za sebou, bez Ronaldo od srpna už čtyřikrát neskóroval...

Poslední El Clásico, v němž nenastoupil buď Messi, nebo Ronaldo, se odehrálo v prosinci 2007. Messi kvůli zranění chyběl, Ronaldo působil v Manchesteru United. Předvánoční souboj na Camp Nou rozhodl brazilský útočník Julio Baptista, Real Madrid díky němu v Barceloně vyhrál po 24 letech...