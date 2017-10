Stovka! Bravo, mistře. Hvězdný Messi dosáhl dalšího milníku

Proti Panathinaikosu Atény si v listopadu 2005 mazáckým obloučkem vychutnal brankáře a před dobíhajícím obráncem stihl napálit míč do sítě. Zvyšoval na 3:0, nakonec si neškodní Řekové odvezli z Barcelony ještě o dvě branky vyšší příděl.

Mimochodem, tušíte, kdo byl tím nešťastníkem, který tehdy v brance Panathinaikosu musel vytrpět krušných devadesát minut? Mario Galinovič, který se od léta stará o brankáře ve Spartě. Mohl tušit, s kým má tu čest?

Tenkrát ještě Messi nebyl fenoménem, ale mladíčkem, který se místo vzorné životosprávy denně ládoval pizzou, před tréninkem pojídal oříšky v čokoládě a zapíjel je Colou. Odborníci už předvídali, že z něj může něco být, ale ani oni asi netušili, že za dvanáct let mu v Lize mistrů přiskočí do statistik dalších 96 gólů.

Když k nim přičtete tři ve finále Superpoháru, dostanete... Ano, magickou stovku!

Přes ni se už dostal jen Cristiano Ronaldo, který spolu s Messim jako by žil v jiném vesmíru. Třetí v pořadí, Španěl Raúl, hrál evropské poháry do pětatřiceti, přesto stihl „jen“ 76 branek...

Messi si milník vystřílel ve středu večer: Barcelona porazila Olympiakos 3:1 a on obstaral druhý gól. Levačkou, z přímého kopu, který určitě umí trefit přesněji. Míč neletěl přímo k tyči, točil se doprostřed, ale gólman Proto reagoval pozdě.

Barcelonský trenér Valverde zaťal pěst, celá lavička začala tleskat. A Messi sám? Speciální oslavu si nepřipravil. Jen udělal pár kroků, usmál se a přijímal blahopřání od spoluhráčů. Jako už tolikrát...

Celkem zatím za Barcelonu nastřílel 522 gólů, ale stovka, kterou zvládl v Lize mistrů, ční nejvíc.

Jak se rodila?

Šestnáct gólů dal pravačkou.

Osmdesát neomylnou levačkou.

A čtyři hlavou – na člověka s výškou 170 centimetrů slušný výkon.

Spolu s Ronaldem nastřílel nejvíc hattricků – sedm. Jedním z nich zničil před šesti lety Plzeň, ale jiní dopadli ještě hůř: Arsenalu dal v roce 2010 čtyři góly, Leverkusenu o dva roky později dokonce pět.

Kdo by tohle před dvanácti lety řekl? Tehdy se mnohem víc než Messiho první trefa řešil hattrick jeho spoluhráče Eto’a.

Zato dnes je maličký Argentinec pod drobnohledem. Žádný jeho pohyb během zápasu neuteče kamerám a jeden takový vzbudil rozruch i ve středu.

Po internetu hned kolovalo kratičké video, na kterém je vidět, jak se předklání, sahá do stulpny, cosi z ní vytahuje a ruka mu rychle vystřelí k ústům.

Co to mělo být? Měl tam snad schovanou žvýkačku? Bonbon? Karamelu? Hroznový cukr? Doping?

Fanoušci se předháněli ve spekulacích, ale Messiho fotbalová genialita stejně přebíjí vše ostatní. Mohou se rozebírat jeho účesy, potetovaná noha nebo to, že bydlí v domě ve tvaru fotbalového míče. Ale nic z toho nemůže zastínit jeho kouzla a obdivuhodné statistiky.

„Mbappé je na svůj věk neskutečný,“ napsal včera na Twitter bývalý anglický útočník Gary Lineker, aby záhy doplnil: „Ale Messi je neskutečný v každém věku.“

Jistě, touhle stovkou nic nekončí. Maestro Messi bude pálit dál.