Budeme mít šťastnou ruku, věří sokolovský trenér Horváth

Co zůstává víceméně stejné, to jsou cíle do nového ročníku, oficiálně vyhlášené na úterní tiskovce. Předvádět především doma pohledný, ofenzivní fotbal, střílet o poznání víc gólů a v tabulce se pohybovat kolem sedmého místa, na kterém Baník skončil v uplynulé sezoně.



Novinky v Sokolově Nový je v Sokolově hlavní partner - Důlní strojírenská společnost, staronový je čas výkopu, který se vrací na sobotních 10.15 hodin, neděle se tedy příliš neosvědčila.

Když ale v Sokolově padne téma nového herního modelu soutěže, začnou cíle jejich kouče razantně sílit. „Všichni víme, že stadion v Sokolově není na první ligu připravený, ale zahrát si proti mužstvu z první ligy... mě by ta baráž strašně zajímala,“ přiznává Pavel Horváth.

Právě baráž je letos novým prvkem v prolínání obou nejvyšších profesionálních lig v Česku. Poslední tým sestoupí přímo do druhé ligy a mužstva na 14. a 15. pozici si střihnou baráž na dvě utkání s druhým a třetím týmem z druhé ligy o dvě místa v nejvyšší soutěži. Vítěz Fortuna:národní ligy postupuje přímo. „Jsem přesvědčený, že pokud budeme zdraví a budeme na hřišti fungovat, jak bychom všichni chtěli, je tenhle cíl v našich silách,“ říká trenér Baníku.

Ondřej Ruml, Milan Mišůn, Adam Beránek, Václav Vašíček, Michal Hlavatý, David Štípek... těch změn v kádru proti uplynulé sezoně proběhlo celkem dost.

Na to, že jsme v Sokolově, přišlo v letní pauze hodně hráčů. Také bylo naším cílem zapojit je v letní přípravě do týmu.

V kádru zůstali i dva náctiletí talenti Ondřej Jakubov a Patrik Voleský, dorostenec Roman Body nebo odchovanec Dan Stropek. Co vůbec říkáte tomu, jak se do áčka prosadil?

Pro nás pro všechny to bylo velmi příjemné překvapení. On je zrovna jeden z těch hráčů, kteří vypadají na míči nejklidněji, byť by to tak podle jeho věku nemuselo vůbec být.

Baník při posilování kvůli vylepšení konstruktivní rozehrávky stoperů hodně usiloval o leváka. Nakonec přišel ligou i zahraničím protřelý osmadvacetiletý Milan Mišůn. Jste spokojený?

Nebudu tady samozřejmě vyprávět, na kolik doteků a přes které hráče se chceme dostávat dopředu. Vzhledem k jeho zkušenostem od něj tohle očekáváme, ale především nechceme dělat chyby, zbytečně připravovat soupeři gólové situace. Rozehrávka není až tolik podstatná. Když nás někdo vykombinuje nebo dobře trefí standardku, můžeme soupeři jen v duchu zatleskat, nesmíme mu ale góly svými chybami sami nabízet, jako to bylo minulou sezonu.

Přitlačit by to letos chtělo asi hlavně v domácích zápasech.

Neumím prohrávat. Jsem naštvaný, když se to stane venku, ale doma, to mi už nedělá vůbec dobře. Venku jsme špatné výkony nepodávali, že jsme ale doma poztráceli tolik bodů, to mě v uplynulé sezoně, přiznám se, úplně užíralo. Doufám, že především z toho se teď poučíme. Jak se to povede, to ale samozřejmě ukážou až soutěžní zápasy.

Něco vám ale ukázaly už ty přípravné, že?

Měli jsme jich naplánovaných pět, chtěli jsme ještě o jeden víc, bohužel nám ale dva soupeři z Německa odřekli. Byli jsme rádi, že jsme alespoň na poslední chvíli domluvili zápas s německým Plauenem. Tři zápasy z toho jsme si naplánovali s týmy z první ligy.

Tři porážky, skóre 0:10. Výsledkově nedopadly moc dobře.

Výsledkově možná ne, ale ty zápasy nám přinesly spoustu užitečných poznatků, situací, ze kterých se můžeme poučit do budoucna. Jak se to vše povede přenést i do soutěžních zápasů, to už teď záleží na hráčích samotných.

Začínáte sezonu dvěma venkovními zápasy, máte čtyři nové obránce. Už víte, na koho budete na začátku sezony spoléhat?

Kluci, kteří budou hrát, mají naši důvěru. Budeme mít šťastnou ruku, o tom jsem přesvědčený. Není to úplně jednoduché ani pro hráče, kteří tady byli, ani pro ty, kteří přišli nyní. My se samozřejmě pokusíme složit obranu tak, aby si kluci k sobě navzájem co možná nejlépe sedli. Pokud by se někomu viditelně nedařilo, máme k dispozici hráče, kteří si o šanci říkali v přípravě stejně jako kluci, kteří teď sezonu začnou. Máme takový kádr, že máme kam sáhnout. Pokud nás nebudou trápit zranění jako minulou sezonu, neměli bychom s tím mít problémy. U hráčů na hřišti i těch připravených naskočit do zápasu je kvalita hodně podobná.

Samozřejmě záleží na tom, jak se bude dařit, komu to bude padat. A tím jsme u produktivity. Chcete doma bavit diváky a na to jsou nejlepší góly. Příprava i díky skladbě soupeřů ale v tomhle na nikoho zrovna neukázala. Nejvíc gólů dal Patrik Voleský.

Má to v sobě, je to ale mladý kluk, teprve začíná. Jak pro něj dopadne srovnání s dospělým fotbalem ve druhé lize, to nevíme, ale něco v něm určitě je.

Po zranění se vrací Adam Ševčík.

Začínal po dlouhé pauze, tak je u něj složité najít hned formu. Nějakou dobu nehrál a na to je nejlepší zase jen hrát.

Novou posilou do útoku je Václav Vašíček. Co si od něj slibujete kromě samotných gólů?

Víc prostoru ve vápně i pro další hráče. Věřím, že z toho budeme těžit. Nemáme to postavené tak, že by ve vápně zakončoval jeden hráč. Spíš naopak. Minulou sezonu dávali góly jiní hráči, produktivní byly osmičky i desítky, tak doufám, že tohle udržíme, a pokud k tomu přidáme dalšího útočníka, který by měl být produktivní, tak musí zákonitě přicházet góly a s nimi i body.

Při rozpočtu druholigového klubu úplně nejde shánět posily přímo na míru, o to zajímavější pak může být praktikované rozestavení. Se kterými variantami Baník v přípravě pracoval?

Bylo nás jedenáct (smích). Nechci moc prozrazovat, jak budeme hrát. Nějaké věci jsme trochu změnili a věříme, že to bude fungovat.

Tak naznačte změny alespoň obecně. Na co jste kladli v přípravě důraz?

Po hráčích v prostředku hřiště chceme větší pohyb, aby byli schopní zakončovat i bránit. Taky byla kvůli tomu příprava celkem náročná. Teď jsem ale přesvědčený o tom, že to ti kluci budou zvládat.

Totální fotbal je dost náročný na pohyb a chyby v něm mívají fatální následky. Dá se hodně získat, ale taky dost ztratit. Nebojíte se toho?

Pokud bychom s tím měli velké problémy, existuje celá řada možností, jak naši hru upravit. Je úplně jedno, jestli hrajete 4-2-3-1 nebo 4-4-2 nebo 4-5-1, vždycky je to o tom, jak jsou hráči ochotní zápas odmakat, odbojovat, odsprintovat, jak si vyhoví na hřišti.

Co Baník a standardky? Na právě skončeném MS v Rusku hrály klíčovou roli, padla z nich téměř polovina branek.

Hodně tomu pomohlo video. Pokud při standardkách u toho nejsou dvě kamery, tak není v lidských silách tohle posoudit. Šest soubojů ve vápně uhlídat najednou, to nedokáže nikdo. Proto je to ve vápně takový boj. Rozhodčí občas pustí nějaké to přidržení, hranice pro posuzování je pokaždé jinde. Na videu je ale vidět všechno, proto se na MS bránilo obezřetněji a pro útočící hráče zbylo víc místa. A penalty? Rozhodčí spoustu z nich odpískali až po konzultaci.

Kvalita ofenzivních hráčů ve srovnání s druhou ligou je tady sice nesouměřitelná, dá se z toho přesto něco vyvodit i pro Baník?

I pro nás je tady nějaká šance. Odešel nám Vojta Přeučil, který, a to si troufnu říct, měl opravdu jedny z nejlepších standardek, které jsem viděl. Teď je ale pryč a je to na dalších klucích. Zůstalo nám tady dost hráčů, kteří jsou schopní standardky zahrávat a dávat z nich góly nebo připravovat šance. Hlavně ale nechceme branky po standardkách dostávat, to jsou zbytečné góly, dá se na ně připravit. Na druhou stranu jsme všichni viděli, jaká mužstva na MS branky po standardkách dostávaly. Je to jedna z disciplín, která rozhoduje zápasy.