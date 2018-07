Do Sokolova bychom vzali Modriče. Chceme hrát útočně, hlásí v Baníku

Pokud nepřijde nic mimořádného, což se ovšem při uzávěrkách prvoligových soupisek na poslední chvíli může klidně ještě stát, mají na Baníku soupisku pro nadcházející sezonu co do počtu hráčů i obsazení jednotlivých postů už poskládanou.

„Jak moc jsme s kádrem spokojení, to je před začátkem sezony strašně těžké říct, v podstatě jsme ale dotáhli všechny změny, které jsme si naplánovali, takže s obměnou i stavem kádru můžeme být spokojení. Jak jsme na tom opravdu, to se ukáže až po prvních třech nebo čtyřech mistrovských utkáních,“ říká pár dní před startem druhé ligy Vítězslav Hejret.

A to navíc mluví pouze o jednotlivých posilách, jak se přes krátkou letní přestávku podařilo nastavit tým celkově, to bude trvat ještě o něco déle.

Z Plzně jste si vypůjčili záložníka Michala Hlavatého a testovali jste také obránce Filipa Čiháka. Jak dopadli? Zůstanou?

Michal Hlavatý zůstává, Filip Čihák se vrací. Sledujeme ho už delší dobu, momentálně ale máme čtyři stopery, takže jeho herní vytížení by bylo pravděpodobně minimální.

Na postu stopera máte nově už jiného mladíka, osmnáctiletého Milana Mišůna, který prošel v reprezentaci mládežnickými výběry a zkušenosti sbíral i ve skotském Celticu.

Hodně jsme stáli o to, aby levý vnitřní obránce byl levák, měl by nám pomoci s vylepšením rozehrávky. Stejně jako Ondřej Ruml z Plzně, to je krajní obránce nebo záložník s velmi kvalitními ofenzivními schopnostmi.

Pohár hrajeme naplno, slibuje klub. Soka chce už z první ligy Do druhé, průběžně hrané soutěže sezony, tedy MOL Cupu, vstoupí fotbalisté Baníku Sokolov v polovině srpna. O soupeři rozhodne předkolo, ve kterém si to rozdá Ostrov s Rakovníkem. Také letos chce Baník dojít v poháru co nejdál. „Budeme hrát pořád naplno,“ slibuje Vítězslav Hejret.

Hrát naplno a spoléhat na přízeň osudí. Od třetího kola se totiž výhoda domácího prostředí také losuje. „V pořádku, je to spravedlivé. Pro popularizaci fotbalu tohle rozhodnutí ale postrádá smysl. V Jihlavě na nás loni nepřišla ani noha. Hrálo se v týdnu, přišlo tam kolem dvou stovek lidí a postup brali jako splněnou povinnost,“ vzpomene si Hejret. V Sokolově by letos už konečně znovu viděli rádi prvoligového soupeře, nejdřív se sice musí dostat přes úvodní kola, pokud bude ovšem přát štěstí také Ostrovu, může být hned to první pořádně zajímavé. Dlouhodobá výkonnost je jedna věc, aktuální forma druhá. Právě to je základní rozdíl mezi ligovými a pohárovými duely. „V předešlých sezonách jsme v poháru porazili Spartu, s Mladou Boleslaví jsme vypadli na penalty, odehráli jsme i řadu dalších dobrých zápasů, i v té Jihlavě jsme mohli nakonec postoupit my, na druhou stranu byly také sezony, kdy jsme se tři roky po sobě nemohli dostat přes týmy z ČFL, ale proto se ten pohár hraje. Kdyby třeba v Anglii postupovali dál jen prvoligoví, tak se to nemusí vůbec hrát,“ připomíná Hejret.

Novými leváky do obrany jsou také Adam Beránek z Varnsdorfu nebo Ondřej Jakubov, dvacetiletý Slovák z Baníku Ostrava. A dvacet je také Danielu Stropkovi, další mladému bekovi, který se vrací z hostování v pražské Slavii...

Všichni by měli plnit samozřejmě v první řadě své defenzivní úkoly, svou typologií by nám ale měli pomoci vylepšit rozehrávku. Pro nás je to zásadní změna. Tady si myslím, že se můžeme výrazně zlepšit.

Prvoligové týmy uzavírají soupisky, to je příležitost k lovu posil na poslední chvíli. Visí teď ještě někdo další na háčku?

David Štípek ze Zlína. Byl volný, tak jsme té možnosti využili. Vše je ale stále v jednání, není to zatím stoprocentní. David je už teď tady s námi a na většině podrobností jsme spolu domluvení.

Co si od jeho příchodu slibujete?

Je to velmi rychlý křídelní hráč, takový dynamický typ, výborný ve hře jeden na jednoho. Bude samozřejmě záležet, jak rychle se mu tady podaří zadaptovat, je to posila do ofenzivy, takže by měl pro tým připravovat gólové příležitosti a zvednout jeho produktivitu.

Stejně jako Václav Vašíček, který přichází z Olomouce na půlroční hostování.

Na druhou ligu to je hráč opravdu vysokých kvalit, to se týká koncovky i kreativity. Jak se mu tady bude dařit, to se samozřejmě teď nedá předpovědět, myslím ale, že na něj se fanoušci mohou opravdu těšit. Předpoklady pro to určitě má.

Právě probíhající světový šampionát v Rusku je jednou velkou fotbalovou laboratoří, dá se odsud čerpat ale také něco pro druholigový fotbal?

Pro mě je vývoj na mistrovství světa potvrzením určitých trendů. Fotbal na té nejvyšší úrovni se změnil, úspěšnější jsou ti, kdo dokáží své akce provést rychle a do kolma. To ukazují případy týmů Německa, částečně Španělska a možná i Argentiny, které hrály hodně do pomala. Dnes i mužstva z fotbalově rozvojových zemí dokáží svou defenzivu postavit tak, že je velmi těžké ji překonat. Týmy, které hrají rychleji a přímočařeji, mají proti tomu větší šanci.

Co z toho vyplývá pro nás? Své útoky chceme zakládat konstruktivně, ale s velmi rychlým přechodem a nahoru a směrem do koncovky. Chceme hrát ofenzivně, ne ale tím až házenkářským stylem. Ten často nevede k úspěchu, soupeř se postaví do obranného bloku a dokáže to v něm odbránit. Navíc tahle posouvaná není atraktivní ani pro diváky. A druhá věc, dát si tisíc přihrávek za zápas, to logicky vede i k chybám. Na to doplatilo právě třeba Německo.

Šampionát je také velkým festivalem fotbalových megastar. Co říkáte na jejich výkony a roli v týmu?

Výrazné individuality potřebuje mít ve svém středu každý tým na každé úrovni. To není fráze. Proto jsme dělali Vašíčka nebo Štípka. To jsou hráči, kteří dokáží vymyslet nějaké originální řešení.

Dobře, ale teď jsme na mistrovství světa. Tak kdybyste si teď mohl vybrat, po kterém z hráčů byste sáhl?

Vybral bych si Luku Modriče. Možná byly na šampionátu kvalitnější týmy než Chorvatsko, tohle je ale pro mě nejužitečnější hráč. Má obrovský přínos pro tým. Najdou se ale i další, třeba Angličan Harry Kane, střelec řady rozhodujících branek. Nebo Belgičan Eden Hazard... dokáží hru zrychlit, třeba pak dá gól i někdo jiný, ale bez nich by to nešlo. A to se ještě nebavíme o standardkách. Tady je jejich přínos pro tým také neocenitelný.

Takže jste také Chorvat jako ve své výzvě Pavel Horváth?

To ne (smích), k téhle výzvě jsem se nepřipojil. To je jen shoda okolností, mně se tenhle hráč opravdu dlouhodobě líbí, pro Chorvatsko je to klíčový hráč.

Do detailu se rozebírají také rozestavení jednotlivých týmů. Dá se také tady nalézt pro druholigový fotbal nějaká inspirace?

Nejsme v situaci, že bychom si vymysleli nějaké originální rozestavení a začali do něj shánět hráče. Pracujeme s několika základními rozestaveními, zásadní pro jejich využití vždy je, jaké jsou k dispozici typy hráčů. Pokud jich je víc ofenzivně naladěných, bude se hrát ofenzivně.

Mění se znovu uspořádání soutěží, jaký to bude mít dopad na Baník?Letos se nás to netýká, ale příští rok bychom se chtěli dostat do soutěže s naší třiadvacítkou. Budou nějaké návraty, umožněné i pro ty, kdo neměl juniorský tým (od sezony 2019/20 se do nižších soutěží znovu zapojí béčka profesionálních klubů).

Vy jste tu svou juniorku před lety zrušili.

To jsme si mohli dovolit, protože tehdejší systém farem vypadal, že bude fungovat dlouhodobě. Nám tehdy vyhovovaly Karlovy Vary, ČFL tady byla pro nás ideální. Spolupráce s nimi byla rovnocenná a pro obě strany zajímavá.

Teď je ČFL ve Varech zase zpátky. Co na to Baník?

Jsme samozřejmě rádi, že se sem tahle soutěž vrátila. V Karlových Varech budeme mít čtyři hráče, tři z nich už tam byli, teď se k nim přidá ještě Ludvík Tůma. Všichni čtyři mají mít blízko k základní sestavě, takže je to pro nás zajímavé. Jakým způsobem kádr pro ČFL v Karlových Varech doplňují, o tom podrobné informace nemám, ale jsme v kontaktu s Karlem Tichotou (trenér) i Zdeňkem Havlem (šéf klubu).

Jak říkám, Česká fotbalová liga je pro nás z hlediska porovnávání výkonnosti hráčů velice zajímavá soutěž a co do jejich výchovy klíčová. Tam už se pozná: buď uspěl a má na druhou ligu, nebo vyhořel. Dnes máme v kraji i tři týmy v divizi, hráči už tak odsud nemusí odcházet za fotbalem do sousedního Německa, to je skvělé, ale pro nás použitelné jen na chvíli, nejvýš na půl roku. Tam už je pro nás úroveň hráčů obtížně čitelná.

Takže Baník bude mít znovu v Sokolově svou juniorku.

Hráči díky ní u nás zůstanou další dva, tři roky. Chceme, aby naši odchovanci měli příležitost postupovat dál i v rámci klubu. Mít vlastní béčko je dobré i z pohledu uplatnění hráčů áčka. Na soupisce bývá kolem dvaceti hráčů, do zápasu jich může čtrnáct, ti zbylí pak nejsou využití.