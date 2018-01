Těžký test na úvod. Sokolov odehraje první zápas v Plzni

Baník sílu jediného jarního zástupce českého fotbalu v evropských soutěžích okusí v tréninkovém areálu v plzeňské Luční ulici v sobotu od 13.00 hodin.

Pro Sokolov to bude první utkání, Plzeň sehraje už třetí.

Na středeční podvečer si Viktoriáni na stejný stadion pozvali Domažlice, na úvod přípravy tady v neděli porazili třetiligový tým Ústí nad Orlicí 3:0. O vítězství Plzně rozhodli Milan Petržela, Daniel Kolář a Michael Krmenčík. Za domácí také poprvé po příchodu z Olomouce nastoupil útočník Tomáš Chorý, který odehrál první poločas a dostal se i do šance, jenže neuspěl.

„Bude se muset přizpůsobit hernímu stylu, což vždy nějakou dobu trvá. Očekáváme od něj, že bude střelec a že se bude prosazovat více než třeba dnes. Předpoklady na to rozhodně má,“ říká o něm Pavel Vrba.

V sestavě naopak chyběl zraněný stoper Lukáš Hejda. „Při zátěžových testech si natrhl sval, doba léčby je přibližně tři až čtyři týdny. Na konci soustředění by se měl zapojit s týmem do přípravy. Kvůli dlouhodobým problémům s kolenem zůstává mimo i další stoper Jan Baránek.“

Kádr Viktorie zatím příliš velkých změn nedoznal. Útočník Jakub Řezníček byl na půl roku zapůjčený do Olomouce a stoper Filip Vacovský zahájil přípravu v Sokolově. Z hostování v Pardubicích se vrátil obránce Jiří Piroch.

„Jestli se bude něco měnit, tak spíš odchody, příchody pravděpodobně ne. Budeme chtít kádr dvacet plus tři. Dva hráči by pravděpodobně měli opustit mužstvo, asi to bude až po prvním soustředění ve Španělsku,“ uvedl Vrba. První soustředění čeká Plzeň v Marbelle, na přelomu ledna a února pak absolvují druhé španělské soustředění, tentokrát v Benidormu.