Máme úspěšnou sérii, těší sokolovského trenéra Horvátha

„Měli jsme přidat druhý gól a byl klid. Ale já jsem rád, že teď máme trochu úspěšnou sérii, co se týká výsledků. Vidím na klucích, že chtějí pro úspěch udělat všechno, a když se něco nepovede, tak to prostě k tomu patří. Takže já jsem spokojen s vítězstvím, teď musíme vydržet, udržet koncentraci a chuť hráčů dál vítězit,“ nechal se slyšet po utkání sokolovský kouč Pavel Horváth.

V první půli se hrál otevřený fotbal, obě strany jej odehrály ve vysokém tempu. „Věděli jsme, že Viktorka dobře kombinuje a že hrají v trochu jiném rozestavení. Věděli jsme, že nesmíme nechat hrát Podrazkého, přes kterého chodí většina situací. Byla tam změna v obraně, kdy nehrál Švejdík, ale Žežulka, kterého jsme chtěli tlačit do levé nohy, aby to měl těžší. Přesto nás Viktorka přecházela,“ vysvětloval Pavel Horváth.

Branku ovšem vstřelil jeho tým. Až po změně stran. To když v 51. minutě poslal do vápna centr David Štípek, na který si nejvýše naskočil Jakub Dvořák a přesně umístěnou hlavičkou poslal svůj tým do vedení.

„Vypracovali jsme si nějaké zajímavé situace a jednu jsme proměnili. Byla tam individuální akce Davida Štípka a Kuba Dvořák tohle v sobě má a jeho výkony jsou velikým překvapením. Co si pamatuji, i jako soupeř, tak zde koloval po různých postech. A na levém beku se zdaleka cítí nejlépe. Má přehled, je to klasický levák a je schopný se dostat jak do centru, tak do koncovky. A dnes utkání rozhodl,“ popsal klíčovou situaci duelu trenér Horváth.

Po sérii tří porážek a dvou remíz vyhrál Baník podruhé za sebou a v tabulce se posunul už na desáté místo a před reprezentační přestávkou má teď trenér Baníku znovu prostor pro vyladění souhry a dál bude hledat ideální sestavu.

„Je to teprve sedmé kolo, pokud se nedaří, hledáte hráče, který splní to, co na tom na hřišti čekáte. Nám se to dnes povedlo, podařilo se nám dát gól, který to rozhodnul,“ pochvaloval si Horváth další tři body pro Sokolov. Také Žižkov body potřeboval, někdejší prvoligový tým je v tabulce po sedmém kole na dvanáctém místě. Však to také trenér Petr Mikolanda po utkání zmínil.

„Nejsme spokojeni s tím, že jsme si neodvezli ani bod,“ prohlásil. Domácí tým však po utkání pochválil. „Sokolov byl mnohem agresivnější, zarputilejší ve vápně a měl výbornou hru po křídlech s centry. My jsme naopak byli lepší kombinačně, více jsme drželi balon, ale ve vápně jsme nebyli tak silní,“ přiznal.