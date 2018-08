Nebyl to špatný výkon, konejšil trenér Horváth i přes třetí prohru Sokolova

Prohrou s Hradcem tak pokračuje tradice započatá v minulé sezoně, kdy v duelech obou soupeřů zvítězil vždy hostující tým. Hlavní je ale fakt, že tak špatný úvod sezony ještě nikdy neměl.

„Nesmíme dělat takové chyby, nebyl to špatný výkon, i když Hradec má velkou kvalitu, dopředu velmi dobré hráče a ti nám potrestali každou chybu,“ uvedl po zápase sokolovský trenér Pavel Horváth. Prvních dvacet minut to ze strany domácích docela šlo, ale nakonec celý první poločas rozhodla jedna chyba, po níž šel Hradec do vedení.

„Vytěžili jsme z minima maximum,“ přiznal i kouč Hradce Králové Zdenko Frťala. Ve druhé půli přidali jeho svěřenci další dvě branky a až v samém závěru korigoval Adam Ševčík.

„Chtěli jsme hrát po křídlech s centry a ten přišel jediný až v té poslední minutě. To už je pozdě,“ lamentoval sokolovský lodivod Pavel Horváth.

„Chtěli jsme chodit do otevřené obrany, protože soupeř byl aktivní, chtěl hrát, a jsem rád, že se nám povedlo tuto taktiku splnit,“ přidal jeho hradecký kolega Frťala a doplnil: „Podle mých představ byl jen výsledek. Je vidět, že pořád máme na čem pracovat, chyb ve hře bylo hodně. Každopádně výhra v Sokolově je pro nás úspěch.“

Nechtěli prohrát potřetí

Do utkání vstoupili oba soupeři v rozdílném rozpoložení. Zatímco Sokolov obě venkovní utkání prohrál, Hradec Králové oba duely vyhrál. Přesto byl Baník první půlhodinu aktivnější, měl optickou převahu, ale jedinou vážnější šancí byla střela Vávry z přímého kopu, s níž si ovšem Otmar bez problémů poradil.

„Nejlepší poločas v sezoně. Jsme silní na míči, dostáváme se k brance, ale Hradec nám to blokuje, takže smůla. Navíc nám z jedné šance dají gól,“ říkal sokolovský kapitán Petr Glaser do kamery České televize. Do konce poločasu to nebylo o moc lepší, navíc pět minut před pauzou šel od půlící čáry sám hradecký Vlkanova, pohrál si se stoperem Mišunem a střelou po zemi otevřel skóre utkání.

„Věděli jsme, že Sokolov bude kombinovat, chtěli jít z bloku, přesouvat, čekat na brejky a nějakou chybu. Jedna se stala, soupeř podklouzl a my toho využili,“ přidal střelec hradecké branky Adam Vlkanova.

Deset minut po pauze opět Vlkanova dobře vystřelil, gólman Belaň míč jen vyrazil před sebe a Kropáček dorážel do branky, naštěstí využil svého ofsajdového postavení a gól neplatil. Po hodině hry si vybral sokolovský stoper Milan Mišun svůj díl v zápase až do konce. Opět centr Vlkanova z levé strany z přímého kopu a Mišunova hlavička mířila přesně, bohužel do vlastní sítě.

Závěr už byla křeč

Sokolov byl opařený a zbytečnými nepřesnostmi se zbavoval míčů. A to ještě deset minut před koncem mohl dát Vlkanova třetí gól, ale s brankářem Belaněm přehodil i branku. Jenomže z další akce šel Baník do oslabení, Stropek musel Vlkanovu zastavit nedovoleně a po druhé žluté kartě a následné červené šel předčasně do šatny. Vše dokončil, po rozebrání sokolovské obrany dvě minuty před koncem, stoper Kvída dorážkou do prázdné branky. Vzápětí sice ještě vstřelil první sokolovský úspěch Adam Ševčík, ale na tříbodovém zisku to nic nemohlo změnit.