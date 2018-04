Poslední dva zápasy nám dodaly sebevědomí, říká sokolovský kouč Horváth

Pro první jarní vítězství si fotbalisté Baníku Sokolov zajeli na stadion Znojma, kde vyhráli 0:1.

„Kluci už s Pardubicemi podali zlepšený, koncentrovaný výkon dozadu. Ve Znojmě nebyly lehké podmínky, foukal velký vítr, a z toho důvodu jsme první půli měli trochu více ze hry my, ve druhé pak domácí. Nakonec jsme byli šťastnější. Jsme rádi, že máme tři body, ale určitě je pořád co zlepšovat,“ ohlédl se za posledním zápasem sokolovský trenér Pavel Horváth.

Do výhry ve Znojmě, dvě plichty

Předtím Sokolov letos bodoval pouze po remíze 1:1 v Třinci a bezbrankové remíze s Pardubicemi. Po porážkách s Opavou 0:3 a v Táboře 5:1 se tabulkou propadal.

„Zápasy, které jsme prohráli, provázely stejné bolesti jako od začátku mého působení. Velké chyby hlavně v zakládání útoků, z toho plynoucí je, že je jiné postavení, než bychom měli mít při bránění a individuální chyby,“ popisuje Horváth. Tohoto nešvaru se v posledních dvou zápasech vyvarovali. „Tudy ta cesta vede, máme na čem stavět. Musíme vzadu hrát tak, abychom dostali co nejméně gólů, nejlépe žádný, a jsem přesvědčen, že mužstvo, pokud se chytne, naroste mu sebevědomí a můžeme se posunout někam dál. Ale pokud bychom dělali takové chyby, jako jsme dělali, tak budeme stepovat na místě,“ myslí si sokolovský trenér.

Předtím Bolek, naposledy Belaň

Poslední dva zápasy se v sokolovské brance znovu objevil Jaroslav Belaň. S Pardubicemi (0:0) ani ve Znojmě (0:1) gól nedostal.

„Na začátku jara jsme byli rozhodnuti oba brankáře točit. Bohužel Belaň měl na začátku nějakou virózu, a tak do třetího jarního zápasu v Třinci ani nejel. Tam chytal Bolek, velmi dobře, a Belaň teprve začal trénovat. Rozhodli jsme se pro zápas v Táborsku, že bude chytat Bolek. Góly, které dostal, i předtím s Opavou, z devětadevadesáti procent neměl šanci zasáhnout. Nyní tam šel Belaň, chytal velmi dobře, dvakrát udržel nulu, samozřejmě s podporou všech hráčů. Oba na tréninku dokazují, že jsou velmi dobří brankáři a součást mužstva,“ vysvětluje Horváth.

V neděli v tradičních 15.00 hodin přivítá Sokolov Viktorii Žižkov a už by chtěl i domácí vítězství.

„Chceme vyhrát každý domácí zápas a samozřejmě někdy se to povede a někdy ne,“ hlásí jeden z trenérů Baníku.

„Musíme respektovat sílu soupeřů a jsem přesvědčen, že jsme na dobré cestě, a věřím, že můžeme porazit kteréhokoliv soupeře ve druhé lize. Hlavně se vyvarovat chyb. Jsem přesvědčen, že poslední dva zápasy nám dodaly sebevědomí, držet se toho, co se nám vyplatilo ve hře dozadu, a dát efektivitu vepředu,“ dodává Horváth.

Kouč bude před zápasem hrát

Sám sokolovský trenér Pavel Horváth se bude na nedělní utkání připravovat přímo na hřišti. V sobotu od 10.30 hodin hraje Olympie Březová divizní utkání s Přešticemi a Horváth bude podruhé v její sestavě. „Na 99 procent, pokud se nic nestane, bych si měl dát rozcvičku v Březové,“ hlásí Pavel Horváth.

Premiéra před čtrnácti dny se mu nepovedla jako celé Březové, prohrála s Doubravkou 1:3.

„Musím říct, že jsem byl sám překvapen, že jsem odehrál celých devadesát minut a samozřejmě únava potom byla veliká. Ale to k tomu patří, to jsem byl unavený i v aktivní kariéře. Kdyby tomu tak nebylo, tak bych to asi nevzal správně. Doufám, že další zápasy budou lepší,“ dodává sokolovský trenér a hráč Olympie Březová Pavel Horváth.

Utkání 22. kola FNL Sokolov - Žižkov se hraje v neděli od 15 hodin.