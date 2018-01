Kluci jako by byli zabrždění, komentoval kouč Baníku přestřelku

„V těch předchozích zápasech jsme v defenzivě pracovali daleko lépe,“ potvrdil ostravský trenér Radim Kučera. „Tentokrát jsme udělali dvě hloupé, ale opravdu hloupé individuální chyby. Nabídli jsme soupeři lehké góly.“

Chybovala i jedna z posil, stoper Christophe Psyché. „Bylo vidět, že se tady ještě všechno učí,“ uvedl krajní obránce Jiří Fleišman. „Na souhře musíme pracovat. Máme na to ještě nějaké čtyři zápasy.“

Trenéru Kučerovi se naopak líbilo, jak se spoluhráčům nabízeli střední záložníci – Hlinka a Jirásek. „Ale k nim se musí přidat i další. Chyběla nám lepší mezihra i souhra, což je možná tím, že přišlo hodně nových hráčů a také že máme za sebou období, kdy jsme trénovali sílu a vytrvalost. Na herní prvky se budeme více zaměřovat až nyní.“

Kučera dodal, že minulý týden byl náročný. „Kluci jako by byli zabrždění. Hra byla pomalejší. I jejich rozhodování, takže jsem celkem naštvaný. Soupeř byl zarputilý, ale měli jsme si s ním poradit rychlejší prací s míčem, hrou na jeden dva doteky a vyvarovat se těch hloupých individuálních chyb, kvůli nimž jsme na podzim ztráceli body,“ řekl Radim Kučera.

„Je super, že jsme tři góly dali, ale na druhou stranu jsme tři dostali, a to by se nám stávat nemělo,“ prohlásil záložník Milan Jirásek. „Měli jsme pasáže, kdy jsme drželi míč a dařilo se nám, ale pak přišly ty góly... To nás sráží a vyhazuje z tempa.“ Do utkání zasáhli ze zimních posil záložníci Martin Fillo a Milan Jirásek a obránce Jiří Fleišman. Chyběli útočník Dame Diop, který je po zranění, a brankář Jan Laštůvka, jehož příchod šéfové klubu dotáhli v pátek večer.

„Jsem rád za každou posilu, obzvlášť takového jména,“ řekl trenér Kučera. „V Baníku už byl, vyhrál s ním titul, takže z toho pohledu je to persona a věřím, že nám pomůže. Ale není to jen on, přišlo plno nových hráčů a s nimi kvalita. Věřím, že to přinese lepší výkony i výsledky v jarní části ligy.“

Ostravští včera z Vídně odletěli na soustředění do tureckého Beleku, kde je čekají zápasy s dánským celkem SonderjyskE Fodbold, ruským Šinnikem Jaroslavl, bulharským Lokomotivem Plovdiva či ukrajinským Olimpikem Doněck.

S týmem letí i záložník Bronislav Stáňa, který měl původně odejít za hostování. „Jednání se ale táhlo,“ řekl Kučera. „Navíc jsme chtěli zachovat v kádru dvacet hráčů, abychom nejeli na soustředění s nějakým rizikem. Po soustředění se rozhodne co a jak.“

Karvinští zamířili na Kypr

Fotbalisté Karviné včera rovněž z Vídně zamířili do kyperského letovisko Ayia Napa. Ve výběru chybí jen brankář Martin Berkovec, který měl zdravotní potíže.

„Počasí nám zatím vesměs přálo, ale na přírodní trávu se po tom, co jsme celý leden trénovali na umělce, těšíme,“ řekl karvinský trenér Josef Mucha. Karvinští se na Kypru utkají s Vratislaví, s FK Čukarički a s Nitrou.