Ščasný po Ostravě: Jsem spokojený, jak jsme to s přehledem dohráli

„Je pravda, že s Příbramí jsme výhru ztratili v samém závěru, ale s Baníkem jsme utkání dohráli v klidu,“ řekl Ščasný.

Čím to bylo?

Ve druhém poločase se nám dařilo odvracet nakopávané balony domácích a ještě jsme hrozili brejky. Jsem spokojený, jak jsme to s přehledem dohráli.

Jak jste tak vyhecované utkání prožíval?

Věděli jsme, jaká tu bude atmosféra. Ale to je tady normální a hráče to nijak nepřekvapilo. Hlavní je, že zůstali trpěliví i poté, co Šural nedal šanci a ve druhém poločase neuspěl ani Plavšič. Nicméně závěr jsme dohráli válečnicky. Pro mnoho hráčů to nebylo jednoduché utkání. Například pro Sáčka, který naskočil místo vykartovaného Kangy.

Na jaře se Sparta nevyrovnala Baníku v agresivitě. Jak jste se na to připravovali?

Úplně připravit se na to nedá. Ale pracovali jsme s hráči, kteří nám během reprezentační pauzy zbyli. Z celého týmu jsem cítil velkou ctižádost, že chtějí jarní porážku odčinit.

Byla příprava na Baník těžší, když jste do poslední chvíle nevěděli, v jakém složení nastoupí?

Opravdu jsme nevěděli, jestli půjde Baník do tříčlenné, nebo pětičlenné obrany. Nakonec jsme se ráno shodli na tom, že asi zkusí čtyři obránce a trefili jsme se.

A s Milanem Barošem jste počítali?

Na něj jsme se chystali. V domácích zápasech je tu velmi nepříjemný, ale naše obrana to s ním zvládla excelentně. Z celého zápasu si vybavím jen jednu nebezpečnou střelu, kterou Nita vytěsnil.

Jak moc tato výhra mužstvu pomůže psychicky?

Každé vítězství a obzvlášť na Baníku vám pomůže. Hlavně jsem rád, že jsme zvládli tři těžké zápasy venku – Jablonec, Teplice a dneska Baník, který byl asi nejtěžší. Mělo by nám to hodně pomoci.