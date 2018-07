Atmosféra před Baníkem? Obrovská koncentrace, popisuje slovácký Daníček

„Nějaký kontakt se mnou proběhl, po komunikaci s naším ředitelem jsme to ale zatrhli hned ze začátku,“ uvedl o zájmu Baníku čerstvě sedmadvacetiletý štítový záložník Daníček, který za Slovácko odehrál všech svých dosavadních 147 ligových zápasů.



Je pro vás zmíněný letní zájem Ostravy i nějakou motivací pro vzájemný zápas?

Nehraje to u mě žádnou roli. Motivací je už jen fakt, že na tribuny dorazí hodně fanoušků, našich i Ostravští. S Baníkem to navíc vždycky bývá vyhrocenější, mají důraznější styl hry a ty zápasy většinou stojí za to.

Zatímco Ostrava do ligy vstoupila výhrou 1:0 nad Jabloncem, vy jste po prohře 1:2 na hřišti Bohemians čelili tvrdé kritice trenéra Michala Korduly za výkon v prvním poločase. Projevilo se to i na přípravě týmu v dalších dnech?

Máme za sebou týden, který byl docela náročný co se týče hodnocení. Zaměřený byl na mentální přípravu, abychom si hlavy líp nastavili na nadcházející zápas.

Jednalo se o první utkání sezony, takže předpokládám, že nabuzení jste být museli, ne?

Ano, chuť do zápasu tam byla. Možná ze začátku některé svazovala nervozita. Pak se to nabalovalo. Když se ten vlak špatně rozjede, těžko se zastavuje. Povedlo se až o přestávce, pomohla i střídání. Ale zlomit utkání už jsme nedokázali.

Druhý poločas už snesl měřítka?

To už jsme předváděli hru, kterou bychom se chtěli prezentovat a kterou hrajeme už nějaký měsíc. Dařilo se nám přehrávat soupeře, ale ještě víc se musíme tlačit do brány.

V zápase jste snížil gólem z penalty, kterou jste kopal v lize vůbec poprvé. Ujal jste se jí i proto, že je z vás kapitán týmu?

Sešlo se toho víc. Určený nikdo nebyl, řekli jsme si, že kdo si bude věřit, půjde. Chtěl jsem vzít zodpovědnost na sebe.

Co jste týmu po prohře řekl?

V kabině toho po zápase padlo víc. Od starších kluků, nejen ode mě. Řekli jsme si svoje.

Jaká nálada v mužstvu panuje před utkáním s Ostravou?

Nejsprávnějším označením je asi obrovská, abnormální koncentrace, abychom zápas zvládli. Naštvanost ne, můžeme být naštvaní jen každý sám na sebe.

Na čem chcete výkon proti Baníku postavit?

Na týmovosti. Základem je, abychom si všichni plnili to, co máme. To nám na Bohemce nefungovalo. Občas to bylo až chaotické. Možná z přemíry snahy.