Musíme hrát lépe než s Jihlavou, burcuje ostravský stoper Procházka

Procházka přišel v zimě do Baníku z tureckého Osmanlisporu. Předtím získal tři tituly s Plzní. A proti ní se dnes postaví s Baníkem. Dohrávka 19. kola první ligy se hraje od 18.00 na Městském stadionu v Ostravě.

„Na ten zápas se hodně těším, i když je to už nějaká doba, co jsem oblékal plzeňský dres. Furt je to však můj domácí klub a v Plzni žiju. Je to můj domov,“ řekl Procházka.

Co od utkání čekáte?

Přijede skvělý tým a proti takovému je radost hrát. Všichni se hodně těšíme a s podporou našich fandů ho můžeme zvládnout jako ten minulý s Jihlavou.

Jihlavští porazili Plzeň, vy jste zdolali je, takže s nadsázkou byste měli být silnější než váš dnešní protivník...

(směje se) Bylo by to krásné, kdyby to bylo tak jednoduché. My však musíme podat ještě lepší výkon než s Jihlavou, abychom Plzeň porazili.

To vítězství vás ale určitě hodně povzbudilo, že?

My jsme si po každém zápase říkali, že na nás leží nějaká deka, protože i když utkání vypadala dobře, nevyhráli jsme. S Jihlavou jsme měli tu sílu, že přestože vyrovnala, strhli jsme výhru ještě na naši stranu.

Co změnil trenér Bohumil Páník?

To se těžko říká. Většinou nasazoval dva útočníky, i když hrávali pod sebou. S Jihlavou ale byli dva klasičtí a dá se říct, že nám to přineslo výhru.

To je cesta, jak začít vyhrávat?

V předchozích zápasech doma jsme také měli situace, že jsme se dostávali po krajích před šestnáctku soupeře, a když jsme do ní poslali míč, tak jsme měli ve vápně jen jednoho hráče, nejvýše dva, a to je málo. Když takových situací je hodně a je před brankou více hráčů, tak se míč někam odvalí, což se s Jihlavou potvrdilo. My si tyhle situace dokážeme vytvářet. A z nich padají góly.

Takže byste měli hrát jednodušeji, bez přehnaného kombinování?

Nechceme hrát nakopávanou. Nemáme hráče, kteří by to nahoře řezali a útočníci se na hrotu prali, ale ta cesta je kombinovat po lajnách a dávat míč do vápna. To by nám mohlo vyhovovat.

Jak moc ožily vaše naděje na záchranu?

Nedokážu si představit, že bychom s Jihlavou nevyhráli. Uvědomujeme si, v jaké jsme situaci. Nemůžeme si dovolit ztrácet další zápasy, když jsme jich tolik nezvládli. Ale říkáme si, že naděje je pořád. Potřebovali jsme vyhrát, což se povedlo. Jenže je to jen první krok. Musíme pokračovat dál.

Trenér Páník chtěl do vás po prohře s Duklou dostat více agresivity, chtěl od všech větší nasazení v soubojích. Bylo to už na hřišti znát?

Ano, od první minuty. Ale nemyslím si, že jsme s Duklou odehráli špatný zápas, jen jsme ho nezvládli výsledkově. Tam však ten tlak a důraz, ať už v naší, nebo útočné šestnáctce, nebyl. To bylo proti Jihlavě už mnohem lepší.

A také se zdálo, že už o sobě na hřišti i více víte. Sedá si tým?

Je to nějakých pět zápasů, co jsme spolu. Asi jsme si představovali, že si to sedne dříve, bohužel výsledkově jsme předchozí zápasy nezvládali, ale postupně to šlo nahoru. Snad jsme to s Jihlavou už zlomili.