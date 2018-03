Poslední tým je bez trenéra, Kučera skončil. Přijde do Baníku Páník?

Dalších 5 fotografií v galerii Trenér Radim Kučera byl po 20. kole po porážce v Jablonci od fotbalistů Baníku Ostrava odvolán. | foto: ČTK

dnes 18:14

Pozápasová tisková konference v Jablonci byla to poslední, co Radim Kučera absolvoval jako trenér ostravských fotbalistů. Krátce po porážce 0:2 v utkání 20. kola ho vedení klubu odvolalo. O nástupci se jedná, podle zákulisních informací by tým mohl převzít Bohumil Páník, nedávno vyhozený ze Zlína.

Baník je beznadějně poslední, na příčku zajišťující záchranu ztrácí sedm bodů. Z devatenácti zápasů vyhrál jen dvakrát. „Pondělní trénink ještě povedou oba asistenti Bronislav Červenka a Ivo Gregovský, ale intenzivně jednáme o příchodu nového kouče. Doufáme, že to bude co nejdříve. Situace v tabulce se vyvíjí velmi špatně a věříme, že změna na trenérském postu může být kýženým impulsem,“ citoval klubový web sportovního ředitele Dušana Vrťa. Baník už ve středu čeká odložený zápas čtvrtfinále MOL Cupu v Mladé Boleslavi, v sobotu hraje ligu s Duklou, která rovněž bojuje o záchranu. Baník je jedenáctým klubem, který v průběhu ročníku dělá změnu na trenérském postu. V úvodu podzimu Brno odvolalo Svatopluka Habance, po pár zápasech o místo přišel i jeho nástupce a dosavadní asistent Richard Dostálek, jehož nahradil Roman Pivarník. Po šestém dějství Stanislav Levý opustil lavičku Slovácka, přešel do pozice sportovního ředitele a jeho místo dostal asistent Michal Kordula. Karviná po 13. kole odvolala Jozefa Webera, do konce podzimu tým vedl manažer Lubomír Vlk, který od ledna tým svěřil dosavadnímu asistentovi Josefu Muchovi. Největší počet změn nastal během zimní přestávky. Slavia odvolala Jaroslava Šilhavého, kterého nahradil Jindřich Trpišovský z Liberce. Ten angažoval Davida Holoubka od sparťanského dorostu. Jihlava, který byla po podzimu poslední, se rozloučila s Ivanem Kopecký, na jehož pozici přišel Martin Svědík. V Jablonci se Zdeněk Klucký posunul do role asistenta, hlavním koučem se stal Petr Rada. A nezdar v úvodních dvou jarních kolech stál místo Dušana Uhrina mladšího v Mladé Boleslavi, která v závěru února angažovala Jozefa Webera, na podzim odvolaného v Karviné. A ve stejný den do realizačního týmu řízli ve Zlíně, kde Bohumíla Páník nahradil Vlastimil Petržela. Minulý týden se k očekávanému kroku odhodlali i ve Spartě, nezdary odnesl Andrea Stramaccioni, vystřídal ho Pavel Hapal.