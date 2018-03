Na sehrávání není čas, ví nový trenér ostravských fotbalistů Páník

„Ale musíme brát na zřetel i to, že v sobotu hrajeme ligu, takže kluci, kteří nejsou stoprocentně v pořádku, pohár hrát nebudou. Naopak ti, co nastoupí místo nich, by měli ukázat, že s nimi můžeme počítat.“

Páník nebere středeční duel jako nějakou zkoušku, aby se podíval, jak mužstvo funguje. Sestavu nemíní rozcupovat ani v sobotu v lize doma s Duklou Praha. „Není to tak, že bych najednou postavil deset nových hráčů. Ale budeme brát ohledy na šrámy.“

Jaké jsou jeho dojmy z prvního tréninku? „Byli jsme v tělocvičně a mužstvo ukázalo, že je hravé. Působí na mě dobrým dojmem. Hráči byli už přece jen uvolnění, jakž takž se dostali ze zklamání v Jablonci.“

A také vztahově je na tom tým podle Páníka dobře. „Nevidím tam něco, co by neklapalo. Mužstvo je připravené i fotbalově. Je však poskládané z mnoha nových hráčů, takže to chce čas, aby si vše sedlo. Jenže čas není. Musíme jet nadoraz.“

Takže co s tím?

„Rozebíráme věci, o všem se bavíme. Víťa Baránek (trenér brankářů – pozn. red.) říká, že navazujeme na to, co dělali. Hlavně jde o to, aby hráči dostali nějaký impulz, dokázali se hryznout a na hřišti nechali vše, co v nich je.“Páník upozornil, že je to stejné, jako když poskládáte hudební těleso. „Musí se sehrát, aby hrálo dobrou muziku. A ve fotbale je to podobné, je to živý organismus, ne stroj, do kterého když hodíte kus plastu, tak vám vypadne krabice.“

Nový kouč má v týmu hned tři hráče, které dříve vedl ve Zlíně – Dameho Diopa, Lukáše Pazderu a Tomáše Poznara. „Nejde jen o ně. Trénoval jsem i Milana Baroše a další ostravské kluky, ať už v žácích či dorostu, když jsem v Baníku zodpovídal za mládež,“ připomněl, že přes osm let už v klubu působil.

Co hráčům na úvod řekl? „Aby si uvědomili, že není čas a prostor, aby se na něco vymlouvali, že všichni musejí v každém utkání makat nadoraz a podat optimální výkon.“

Bohumil Páník dodal, že se hráči musejí navzájem respektovat a chápat. „Při jejich hře byly vidět momenty, kdy si nerozuměli, nabíhali jinde, jinam poslali míč. Ale kvalitu mají. Hůř hrát nebudou, budou se lepšit.“