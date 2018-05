Druhý gól visel na vlásku, tvrdí ostravský střelec Poznar

Proč vám první půle nevyšla?

Asi jsme byli špatně nachystaní. Nebylo to o tom, že by vypadl jeden dva hráči, celkově to nebylo dobré. Všude jsme byli pozdě, špatná byla rozehrávka. Za tu první půli musíme být k sobě hodně kritičtí.

Neměli jste v hlavách, že už nejste na sestupové příčce?

Doufám, že tak nastavené to nemáme. Já určitě ne. Víme, jaká je situace, a chtěli jsme urvat tři body a odpoutat se od Karviné.

Stále však máte záchranu ve svých rukou, protože v sobotu hrajete v Karviné.

Je to tak. Musíme se připravit lépe. Ten první poločas s Libercem se už nesmí opakovat.

V útoku jste brzy přišel o parťáka, zraněného Milana Baroše. Byl to velký problém?

Bary je klíčový hráč, ale museli jsme na to reagovat. Šel tam Damé (Diop). Ze začátku to nebylo ono, ale po přestávce už vše bylo v pohodě.

Najednou jste byli na hřišti dva vysocí útočníci. Vyhověli jste si?

Něco jsme spolu už odehráli ve Zlíně. Vím, jak je to platný hráč, což dneska ukázal. Jenom škoda, že se taky neprosadil.

Zatřásl s vámi hodně gól Liberce v závěru poločasu?

Hlavně jsme si o něj celý poločas koledovali. Zatlačili nás a Lašty (brankář Laštůvka) nás několikrát podržel. Kdybychom hráli celý zápas jako druhou půli, neměl by Liberec šanci.

Probudila vás bouřka v šatně?

Bouřka byla před zápasem nad stadionem, o přestávce v naší kabině. Řekli jsme si, že takhle nemůžeme hrát. Byla to hrůza. Druhý poločas jsme je zmáčkli. Tak se chceme doma prezentovat. Druhý gól visel na vlásku. Lidi nám strašně pomohli.