Dorazí Spartu? Pohárový úspěch kluky povzbudil, říká trenér Baníku

„Je vidět, že kluky pohárový úspěch povzbudil,“ řekl ostravský trenér Radim Kučera. „Snad nám postup pomůže k tomu, aby naše psychika šla nahoru a důležité je i to, že si hráči vyzkoušeli, co by mohlo proti Spartě fungovat i v neděli.“

Kouč však upozorňuje, že středeční výsledek (remíza 2:2 a postup na penalty) nesmí mužstvo uspokojit. „My se naopak musíme ještě zlepšit, a to ve všem, protože Spartě půjde o všechno, takže asi půjde do ligového zápasu s jinou taktikou a na to musíme být připraveni.“

Kučera dodal, že v minulém duelu se sparťané v prvním poločase trápili s rozestavením Baníku. Trenér vysunul na post defenzivního záložníka Martina Šindeláře, jehož místo stopera zaujal Oleksander Azackij. Poprvé dostal příležitost levý obránce Jean-Pierre Morgan, rodák z francouzského Guadeloupu, který dosud odehrál čtyři zápasy za juniorku. Do Ostravy přišel z VSS Košice.

Kučera neprozradil, s jakou sestavou a rozestavením půjdou Ostravští do nedělního zápasu. „Zase ale musíme k tomu utkání přistoupit zodpovědně. Úspěch by byl, pokud bychom bodovali.“

Záložník Robert Hrubý doufá, že Baník to nejlepší z pohárového střetnutí přenese do toho ligového. „Body potřebujeme, takže věřím, že fandové za námi znovu přijedou v hojném počtu a my se jim odvděčíme dobrým výkonem a snad i nějakými body,“ řekl Hrubý.