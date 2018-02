Je to zlé. Moc nás to mrzí, litoval ostravský útočník Poznar

„Rozčiluje mě, když musíme takto před fanoušky chodit, protože prohráváme,“ povzdechl si ostravský útočník Tomáš Poznar. „Diváci byli zase fantastičtí. Podporovali nás. O to víc ta porážka mrzí.“

Dostali jste se do ještě svízelnější situace, než jste byli, že?

Je to zlé, je to velké zklamání, protože Slovácko je náš přímý konkurent v tabulce a tři body nám utekly. Takže nic moc.

V základní sestavě jste měli sedm zimních posil. Byla znát nesehranost?

Těžko říct. Nevím, ale v určitých pasážích zápasu jsme hráli slušně, v jiných hodně špatně.

Proč? I pro to, že před branku hostů prošlo jen málo centrů?

Chtěli jsme kombinovat po krajích. A většinou, když jsme měli něco nebezpečného, tak to bylo po centrech. Ale jak říkáte, někdy jsme to nevyhodnotili dobře.

V utkání bylo také málo akcí, jako ta, z níž jste dal gól, kdy jste uplatnil rvavost, důraz.

V poločase jsme si říkali, že ve vápně máme málo lidí, že musíme útok více podpořit. To jsme ve druhém poločase chtěli zlepšit, ale nic víc jsme si nevytvořili. Jen jsme snížili. Moc nás to mrzí.

Nehráli jste až moc opatrně a zezadu?

Těžko říct, ale ve druhém poločase jsme chtěli něco dělat s výsledkem, jenže jsme dostali druhý gól, což s námi trochu otřáslo. Nemám z toho dobrý pocit.

Takže druhý gól brzy po přestávce vás dorazil?

Byl vítězný... Zase nám to tam nějak propadlo.