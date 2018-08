Měli jsme utkání pod kontrolou, chválí Smola Opavu po postupu v poháru

Třetiligový Dolní Benešov vzdoroval o soutěž výše hrající Jihlavě, padl až v prodloužení 2:3. Ve středu se v poháru představí MFK Karviná, hraje od 17.00 v Líšni.

Opavský útočník Tomáš Smola včera vstřelil hattrick a na další gól nahrál. „Byl bych raději, kdybych aspoň jeden dal v sobotu Jablonci. Ale vážím si každého gólu,“ řekl Tomáš Smola. „Potřebovali jsme se chytit a vyhrát.“

Smola mohl dát i čtvrtý gól, leč ten mu sudí neuznal. „Prý pro ofsajd. Nevím, jak to tam bylo, ale je to jedno. Za minutu jsem dal jiný gól,“ podotkl Smola.

Slezský FC už ve 36. minutě vedl 3:0. Bylo rozhodnuto. „První poločas nám vyšel, druhý to už nebylo ono. Zase jsme začali tahat, hrát všechno dozadu. Sice jsme přidali další dvě branky, ale první půle byla daleko lepší, běhavější a od ní se musíme odrazit.“

Frýdecko-místecký kapitán Petr Literák připomněl, že na jaře ještě v národní lize dostali od Opavy sedm gólů. „Teď pět,“ pousmál se. „Ale byla to dřina. Věděli jsme, že se Opava potřebuje chytnout, musela vyhrát. Dostali jsme blbé góly a hlavně brzo. To rozhodlo, oni pak hráli v pohodě.“

Smola dodal, že v takových zápasech je důležité dát rychlé góly. „To se nám povedlo a pak jsem měli utkání víceméně pod kontrolou. Na začátku jsme si říkali, že je musíme presovat, dokud nedáme nějaké góly.“

„Měli jsme jediný cíl – utkání zvládnout, protože jsme v soutěžním utkání dlouho nevyhráli,“ řekl opavský trenér Roman Skuhravý. „První poločas byl podle mých představ, druhý byl už takový ťapkavý. Ale nic to nemění na tom, že by to mohl být lehčí signál, abychom se pomalu začali zvedat.“

Co myslel trenér slovem ťapkavý? „To je takový náš největší bol v lize, že nemáme odvahu, nemáme přímočarost, ztrácíme mentální odolnost a sebevědomí. To se projevuje v tom, že hrajeme dozadu místo dopředu,“ uvedl Skuhravý. „Nejde ale lusknout prsty, aby se to změnilo, protože pro mé hráče to není jednoduché.“

Ve druhé půli se opavský kouč několikrát rozčiloval. „Právě proto, že nás podobné chyby dobíhají v lize. My si přihrajeme, ale zrychlení hry, které dnešní moderní fotbal potřebuje, tam nemáme. Pokud budeme neustále přidržovat balon, nebudeme efektivní.“

Baník: šanci dostali další hráči

Ostravský trenér Bohumil Páník oproti lize postavil do základu sedm nových hráčů.

„Sehrávali se,“ řekl k výkonu mužstva. „Ale i tak jsme měli v úvodu dvě šance, které jsme měli proměnit. Ve druhé půli jsme poslali do hry kluky, kteří umějí balon do branky dotlačit. Důležitý je postup i to, že jsme dostali do hry některé nové hráče, aby byli připraveni na ligu.“